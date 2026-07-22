Hankó Balázs az NKA-támogatásokról: Kormánydöntés volt, amit illetékes miniszterként végre kellett hajtania

Hosszú, de még annál is szórakoztatóbb alákérdezős interjút adott Hankó Balázs a Gödöllői Hírek hírportálnak pont aznap, amikor a személyéhez ezer szálon kötődő NKA-botrány miatt az ügyészség lefoglalta a Fidesz szervereit.

Valójában már az interjú konkrét kezdete előtt bepillantást nyerhetünk abba, mennyire ígéretes olvasmány előtt állunk, amikor a bevezetésben szembejön ez a mondat: „Egy korábbi, hírportálunknak adott interjúban Hankó Balázs, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje – Gémesi György polgármesterre hivatkozva – úgy fogalmazott: a választás eredménye nem nekem, nem a teljesítményemnek szólt.”

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A hosszú interjú elolvasását már csak azért is ajánlom mindenkinek, mert olyan gyöngyszemekre lehet bukkanni, hogy Hankó teljesen váratlanul az általa vezetett (ex-)minisztériumot, a Kulturális és Innovációs minisztériumot a mindennapi patriotizmus minisztériumának nevezi. Hankó hosszan, megszakítás nélkül tudott értekezni arról, hogy szerinte a Tisza-kormány hatalomra jutása óta „a mindent eltörölni akaró erő dominál”, sőt, a kultúra területén konkrétan a tarvágás indult el. Értelmezése szerint a mostani történések egyrészt azt célozzák, hogy „a minisztériumi területeim patrióta elkötelezettségéből született eredményeket eltöröljék a globális érdekek mentén”, másrészt pedig a felgerjesztett haragot táplálják.

„A mostani történések egyik oka lehet az, hogy két éve, friss miniszterként ellentmondtál bizonyos érdekköröknek?” - kérdezi Hankótól a Gödöllői Hírek ismeretlen munkatársa. Az érdekkörök mindig hálás téma egy politikus számára, Hankót se kell félteni, rá is erősít, hogy a most hatalomra került kulturális érdekkörrel egyes NKA-támogatások kapcsán már 2024-ben „megvolt az első összecsapása”, amikor megfontolásra visszaküldte „az Alaptörvénnyel és a gyermekvédelmi törvénnyel szembemenő, gyerekeknek szóló pedofil színházi előadás, vagy az Evangéliumot megszentségtelenítő előadás támogatását”.

Az NKA-támogatások kapcsán a volt miniszter (aki saját, miniszteri keretéből is bőkezűen osztogatott) azt mondta, a források felszabadítása és a cél megjelölése mögötti vagyonkezelői döntés kormánydöntés volt, ezt illetékes miniszterként végre kellett hajtania. Politikai koncepciós eljárás áldozatainak tartja saját magát, és a munkatársait is. Saját magáról pedig azt gondolja, hogy nemcsak országosan, hanem helyi szinten is ki akarják iktatni.

A gödöllői választókerületet érintő kulturális támogatások sorolása után kapja Hankó talán a legprovokálóbb kérdést:

„Szerintem az sem lett volna túlzás, ha kiállnak melletted a botrányos napokban, de kaptál mindezért legalább egy „köszönöm”-öt az érintettektől?”

Nos, Hankó ilyet nem is várt. A gyógyszerészből lett ex-kulturális miniszter viszont saját pályájáról úgy nyilatkozott, hogy nem politikusként lett helyettes államtitkár, államtitkár, majd miniszter, hanem a szakmai munkájának köszönhetően, de ennél bővebben nem fejtette ki, mire gondolt pontosan.

16 év Fidesz-kormányzás eredményeit világszintű kitekintésben is értékeli, nem lacafacázik a helyi szintű eredmények unalmas darálásával. Ha jól értem, a Fidesz miatt vannak Európában és a világon „olyan patrióta szigetek, amelyek reményt és erőt adnak a jövőre.:

„Egyrészt ezen 16 év alatt eljutottunk oda, hogy mindenki büszkén vállalhatja a magyarságát. Remélem, hogy ez az eredmény kiállja a globalizmus várható hazai térnyerését. Másrészt a nemzeti és keresztény alapértékek megerősödtek annak ellenére, hogy ezzel ellentétes folyamatokat látunk az Unióban és meghatározó európai államokban. Remélem, ezt sem tudják lebontani az elkövetkezendő évek. Az elmúlt 16 év kormányzati eredményeinek köszönhető, hogy Európában a patrióta erők meg tudtak erősödni. Ha Magyarországon nincs ez a globális trenddel szembemenő patrióta irány, ma nincsenek Európában és a világon olyan patrióta szigetek, amelyek reményt és erőt adnak a jövőre.”

A fideszesek és az őket „kiszolgáló” háttéremberek magukra hagyása kapcsán Hankó örökbecsű bölcsességgel látja el az olvasókat: „Akinek hite van, az sosincs magára hagyva, így ebben a hitben kell ellene mondani annak az erőnek, melynek lényege a megosztás, a diabolos.”

Az NKA-botrányt Molnár Áron színész, aktivista robbantotta ki, és arról beszélt, a Fidesz kampányában részt vevő celebek is sok támogatást kaptak az NKA-tól. A botrány hatására egyre több adat lett nyilvános, kiderült, hogy a titkos, 17 milliárdos keretből fideszes celebeket és fideszes képviselők választás előtti vurstlijait, vagy Fideszhez köthető szervezeteket is támogattak. A K-monitor kiszámolta, hogy sok választókerületben hajszálpontosan 100 millió jutott az NKA feketekasszás támogatásából. Az NKA-botrány nem egy kisiklás volt, hanem a rendszer lényege.

Tarr Zoltán miniszter korábban arról posztolt, hogy a közpénz eltüntetésben résztvevők tolvajnyelvet használtak: „A Cosa Nostra tolvajnyelvéhez hűen »uszodának« nevezték maguk között a miniszteri egyedi döntésekre szánt közpénzkeret egy részét. Ehhez a zsargonhoz illő kifejezéseket is használtak egymás között: a számukra kedves pályázókat »úszóknak« nevezték, és hívták meg őket az »úszóversenyre«. Ebben több-kevesebb sikerrel próbáltak ügyelni arra is, hogy »ki úszik be« a medencébe.”