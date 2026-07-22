Házkutatást tartott a NAV a Családbarát Magyarország Központnál

Kutatási és lefoglalási céllal érkeztek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyére 2026. július 21-én. A Szociális és családügyi Minisztérium kommunikáiós főosztályának közleménye szerint a nyomozók lefoglalták a társaság elektronikus dokumentumait.

A NAV Kiemelt Ügyek Osztályának nyomozói egy, a cég feljelentése alapján indult büntetőeljárás miatt mentek ki a helyszínre. Az eljárás a 2018–2020 közötti időszak gazdálkodásával összefüggő költségvetési csalás megalapozott gyanújával kapcsolatos, a nyomozók most a bűncselekmény tárgyi és okirati bizonyítékait, valamint egyéb bizonyítási eszközeit foglalták le.

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A közlemény szerint a Családbarát Magyarország Központ korábbi működésében 2020-ban egy ügyvezetőváltást követően több olyan problémára derült fény, amelyek miatt felmerült a szabálytalanságok gyanúja. Egyebek mellett bizonyos támogatásokkal nem, vagy nem megfelelően számoltak el, a dokumentáció hiányos, illetve egymásnak ellentmondó volt, továbbá számos feltűnő adminisztrációs hiba is előfordult.

A cég először saját maga, majd az ABT Tanácsadó Kft. bevonásával vizsgálta át a korábbi éveket és a beszállítói szerződéseket. Mivel a feltárt ügyek összetettnek bizonyultak, külső szakértők bevonására is szükség volt. 2021–2022-ben a Miniszterelnökség megbízásából egy külső cég teljeskörűen átvilágította a Családbarát Magyarország Központot, ám ezt a jelentést csak az akkori ügyvezető ismerhette meg.

„A Családbarát Magyarország Központ már évekkel ezelőtt feljelentést tett a feltárt szabálytalanságok miatt, és azóta több alkalommal kezdeményezte a nyomozás előrehaladásának felgyorsítását és tájékoztatást kért az ügy állásáról. Ennek ellenére a nyomozás hosszú időn keresztül nem jutott érdemi szakaszba: a hatóság korábbi tájékoztatása szerint az eljárás továbbra is felderítési szakban volt ismeretlen tettes ellen, gyanúsítotti kihallgatásra vagy más érdemi nyomozati cselekményre nem került sor. A 2026. július 21-én végrehajtott kutatás és lefoglalás jelenti az első olyan nyilvánosan ismert intézkedést, amely a nyomozás tényleges előrehaladására utal” – mondta dr. Tóth Kinga Dóra, szociális, család -és idősügyi államtitkár.