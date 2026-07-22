Megvan a KEHI új elnöke

Nyílt pályázat után Szeverényi Dávidot választotta a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) elnöki pozíciójára a Miniszterelnökség. A sajtóközlemény szerint „vezető szakmai tudásával és feddhetetlenségével hitelesen képes vezetni a közpénz védelmét szolgáló ellenőrző hivatalt, melynek feladata nemcsak a visszaélések feltárása, hanem javaslataival a megelőzésük is”.

Fotó: Magyarország Kormánya/Facebook

Magyar Péter miniszterelnök június elején mentette fel a KEHI előző elnökét, Gaál Szabolcs Barnát, majd közölték, nyílt pályázaton keresik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új vezetőjét.

A miniszterelnökség által kiküldött sajtóközlemény szerint a KEHI az elmúlt évben mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben – és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel.

„Sem a Hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A feltárt szabálytalanságokat – a milliárdos kormányzati forráshiánytól a szabálytalan állami beszerzésekig – rendre az asztalfiókban hagyták, felelőst nem neveztek meg, a pénzt nem hajtották be, következmény nem lett. Ennek a korszaknak vége. Az új Hivatal és új elnöke minden aktát újranyit, és kivizsgál minden elfektetett ügyet. Ha a vizsgálat azt mutatja, hogy bárki a beosztásával visszaélt, annak vállalnia kell a következményeket” – írják a közleményben.

A nyílt pályázatra több mint hetvenen jelentkeztek, végül Szeverényi Dávidra esett a választás, aki okleveles közgazdász, pénzügyőr, korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgozott, főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF). A Nemzeti Közszolgálati Egyetem óraadó oktatója.

A sajtóközleményt azzal zárták, hogy „a KEHI mostantól arra szolgál, amire való: a magyar emberek közös pénzének védelmére”.