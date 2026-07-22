Miért bírálják az edzőt, akinek Anglia az utóbbi hatvan év legsikeresebb vb-szereplését köszönheti?

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Csaknem egy hét telt már el az Anglia-Argentína elődöntő óta, de még mindig nem csillapodtak le az indulatok az angolok kiesése miatt. Még a gólzáporos angol győzelmet hozó bronzmeccs sem tudta megfordítani a közhangulatot, mely Thomas Tuchel szövetségi kapitány ellen fordult a vereség után. A német edzőt leginkább azért bírálják, mert a defenzív cseréivel alaposan hozzájárult ahhoz, hogy Anglia egy-nullás vezetésnél úgy beszorult a meccs végére, hogy csak az volt a kérdés, mikor egyenlítenek az argentinok.

Ugyanakkor megjelentek azok a hangok is a sajtóban, melyek felmentenék Tuchelt, hiszen a problémát szerintük az angol futballisták kulturális/pszichológiai berögződései jelentik, és nem szabadna emiatt egy külföldi edzőre hárítani a felelősséget. Az angol labdarúgó szövetség (FA) – amely még a vb előtt 2028-ig meghosszabbította Tuchel szerződését – kiállt a kapitány mellett, ugyanakkor nincs kizárva, hogy mégis valami fordulat jöhet a következő hetekben.

Fotó: LUKE HALES/Getty Images via AFP

Hol hibázott Tuchel?