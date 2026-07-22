Nyomoz a rendőrség a Kréta és a Neptun Palkovics-közeli cégcsoportja ügyében

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Hivatali visszaélés miatt nyomozást indított a BRFK a Neptun, a Kréta és a Poszeidon ügyében – írja a Telex. Tanács Zoltán tud-tech miniszter a múlt héten jelentette be, hogy feljelentést tettek az elektonikus oktatási rendszerek ügyében.

A kormányzati tájékoztatás szerint 2019 és 2026 között több mint 100 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket ezen a téren, jelentős részüket érdemi verseny nélkül, egyetlen cégcsoporthoz köthetően. Magyar Péter ehhez a kormányszóvivői tájékoztatón azt tette hozzá, hogy az érintett cégek mind Fauszt Zoltánhoz kötődnek, akit ő Palkovics László barátjának nevezett.

Fotó: FERENC ISZA/AFP

Az Orbán-kormányokban több fontos tisztséget, többek között innovációs és technológiai miniszteri posztot betöltő Palkovics és Fauszt kapcsolata az egyetemi éveikből ered, 2000-től 2014-ig üzlettársak is voltak egy közös cégben.

Palkovics politikai erősödésével párhuzamosan Fauszt cégei egyre több állami közbeszerzést nyertek el, erről itt írtunk részletesebben. Fauszt aztán 2019 tavaszán helyet kapott a kiemelt informatikai beruházásokról döntő Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsban is. Orbán Viktor 2020. december 28-án azonnali hatállyal felmentette a pozíciójából Fausztot, anélkül, hogy erről előre tájékoztatta volna a miniszterét. Feltehetően ez lehetett az utolsó csepp a pohárban Palkovics László 2021. januári lemondása előtt.

Fauszt cégei azonban ezután is megkerülhetetlenek voltak, 2024-ben például egy 23 milliárdos, iratkezelő rendszer használatával kapcsolatos közbeszerzést zsebeltek be gyakorlatilag verseny nélkül.

Az ország összes közoktatási intézményében használt Kréta, a felsőoktatásban pedig a szintén általuk üzemeltetett Neptun lett egyeduralkodó - utóbbi, mint a Telex írja, az áprilisi választás előtt hirtelen radikálisan megemelte a rendszer üzemeltetési díját az egyetemeknek. A titkos kormányhatározattal kötelezővé tett iratkezelő szoftvert, a Poszeidont fejlesztő másik Fauszt-céggel fél évvel a választás előtt kötöttek az állami szervek több tízmilliárdos szerződést.

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