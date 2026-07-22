Olyan alacsony a Tisza, hogy betiltották a szórásos temetéseket

A Tisza tartósan alacsony vízállása miatt átmenetileg betiltották a hamvak szórását a a folyó kijelölt szakaszain - írja a Jász-Nagykon-Szolnok megyei Szoljon. Ilyen hidrológiai helyzetben a folyó öntisztuló és sodró képessége jelentősen lecsökken, ezért Szolnok belterületén és a teljes Tisza-tavon az ilyen búcsúztatókat el kell halasztani, vagy más helyszínt kell választani - indokolta a döntést a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság.

A Tisza vízállása mínusz 302 centiméterrel szerdán történelmi rekordot döntött Szolnokon, a modern vízügyi mérések óta soha nem ilyen alacsony a vízállás. Emiatt még a törökkori fahíd cölöpjei is újra felszínre kerültek.

Szórásos temetéseket majd akkor lehet újra tartani a városban, ha a Tisza vízállása és vízhozama újra eléri a biztonságos szintet, és a hatóságok külön tájékoztatást adnak a tilalom feloldásáról.