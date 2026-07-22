Orbán Viktor: Mi rendben vagyunk

A múlt héten finoman szólva sem volt jó formában az áprilisban bődületeset bukó egykori kormánypárt.

Aztán hipp-hopp hazatért fociturnéjáról Orbán Viktor, és lám, a jogállamiságot 16 év alatt szisztematikusan leépítő, az Alkotmányt jegyzetfüzetnek használó, a kritikákra pedig teljesen süket Fidesz egyszer csak hangjára talált, és ellenállást hirdetett a demokratikus jogállamiság helyreállítása érdekében.

Arra, hogy sikerült-e valahogy értelmes mondatszerkezetekben kimozogniuk ezt a logikai bukfencet, valószínűleg nagyobb tétet senki nem mert volna tenni, amikor Orbán Viktor sajtótájékoztatót hirdetett.

A sajtótájékoztatónak már a körülményei sem voltak ideálisak, ugyanis a Lendvay utcai székház előtt tartották meg, mivel az épületben a tegnapi lefoglalások következtében állítólag nem volt internet. Így maradt a tűző napon ácsorgás.

Fotó: Németh Dániel/444

Orbán a frissen (és teljes egyhangúsággal!) frakcióvezetőnek megszavazott Bóka Jánossal állt a mikrofonok elé, és rögvest néhány hangsúly kijelölésével kezdett.

Mint mondta, az Alkotmány 17. módosítása új új helyzetet alakított ki, megjegyezve, hogy az őt körülvevő újságírók jóval fiatalabbak nála, „de talán érteni fogják”, amit mond, miszerint legutóbb a Kádár-rendszerben nem volt jogállam.

Azzal, hogy a Tisza alkotmánymódosítása korlátozta a választásokon indulók körét, megtagadták a választópolgároktól a jogot, hogy szavadon döntsenek arról, kire szeretnének szavazni.

Fotó: Németh Dániel/444

„Kizártak bennünket, az ellenzéki pártok képviselőinek mintegy felét” - méltatlankodott a volt miniszterelnök, bár nagyvonalúan azt már fel sem emlegette, hogy a 16. módosítás kifejezetten őt magát korlátozta abban, hogy újra induljon a miniszterelnöki székért.

Inkább arról beszélt, hogy a volt köztársasági elnököt személyre szabott, visszamenőleges hatállyal mozdították el, a fékek és ellensúlyok rendszerét kiiktatták, ezzel pedig új politikai rendszer jött létre, ami nem demokrácia hanem önkény.

És - mint mondta - a Fidesz a jövőben ezzel szemben határozza meg magát.

Ellenállási nyilatkozatuk ugyanis világosan kimondja, „hogy illegitim a rendszer”, amelynek kizárólagos célja a hatalom birtoklása, és a mostantól megválasztott közjogi méltóságok is illegitimek. „Sulyok Tamás az utolsó legitim köztársasági elnök” - szögezte le.

Orbán azt ígérte, a demokratikus jogállamot helyre fogják állítani, hogy hogyan, arról viszont majd csak Tusványoson fog beszélni.

Fotó: Németh Dániel/444

Ám azt azért hangsúlyozta, hogy az alkotmány világosan beszél az ellenállás jogáról, ami kimondja, hogy minden magyar embernek joga van az önkénnyel szemben állni, ebben az ellenállásban pedig a Fidesz mindenkit támogatni fog, mivel az a küldetése, hogy a helyreállításában legyen jó eszköz.

Orbán szerint egymagukban ugyanis nem tudják helyreállítani a jogállamiságot, de hisznek abban, hogy a magyarok erre képesek.

Ezután átadta a szót Bóka János ő lett a frakcióvezető, egyhangú szavazással. AZt is mondta, hogy azért jelentkezett erre a posztra, mert a politikai közösségtől sokat kapott, sok erőt, szeretetet, hitet, ezért „a nyílt önkény napjaiban” ha ez szolgálja a közösséget, akkor ő kész nem hátra, hanem előre lépni.

Ezután újra Orbán jött, kérdéseket lehetett neki feltenni. Ezekből kiderült többek közt, hogy

Tényleg csak szombaton, Tusványoson fogja elárulni, milyen eszközökkel szeretnének ellenállni.

A parlamenti munkában azonban a jövőben is részt vesznek, nem vonulnak ki.

Az Egyesült Államokban nem csak meccseket nézett, mert „nem hivatalos, nem nyilvános tárgyalásokat” is folytatott,

és nem, azokról nem árul el semmi konkrétabbat.

Ennek ellenére magánúton volt, magánpénzből, és örül neki, hogy csak négyévente van világbajnokság, mert nem engedhetné meg magának minden évben,.

A 444 kérdésére, hogy a demokrácia gyásznapján miért utazott el Amerikába ahelyett, hogy idehaza tartja a frontot, visszakérdezett: mit kellett volna tennie és cselekednie? Nem derült ki.

Nagyon fontosnak tartja, hogy a hatalmi önkénnyel szembeni ellenálláshoz „minden békés eszközt” be fognak vetni (a hangsúly a békésen volt),

de nem ők akarják diktálni az ellenállás politikai tempóját, és „szolgáltatóközpontként” működnek a jövőben.

Szijjártó Péter kicsekkolását a politikából a legmesszemenőbbig támogatta, de szerinte a volt külügyminiszterre fontos politikai szerep vár még, ami viszont „nem holnap lesz, hanem holnapután”.

Az NKA-támogatások ügyét koncepciós eljárásnak tekinti, szerinte nem történt semmi probléma, „semmi rosszat nem tettek”.

Olyan sehol a nyugati világban nem fordulhat elő, hogy egy pártnak elviszik a szervereit, lefoglalják a teljes tagnyilvántartását, levelezését politikai utasításra.

„Megbénították a működésünket.”

ilyen „csak súlyos diktatúrákban szokott előfordulni”, bár a volt miniszterelnök nem akart túl súlyos szavakat használni, így inkább végül mégis önkényt mondott csak.

Polgár Judit köztársasági elnöki felkérésének hírére sok minden kavargott benne, elsősorban „szánalom és együttérzés, hogy szegénnyel mit művelnek”, „becsalják, benyomják egy olyan helyzetbe, hogy illegitim köztársasági elnök legyen belőle”, miközben „ő egy legitim hőse Magyarországnak”,

de szerencsére megmenekült.

A sajtótájékoztató akkor vett érdekes fordulatot, amikor arról kérdezték a volt miniszterelnököt, hogy a múlt heti megingás után miből gondolja, hogy erősödik a Fidesz. Orbán már előtte is beszélt arról, hogy az önkényen csak azok tudnak változtatni, akiknek a szavazatával ez az önkény létrejött. Azaz a Tisza-szavazók.

„Mi nem támogattuk ennek a rendszernek a létrejöttét. Mi rendben vagyunk.”

De a volt miniszterelnök szerint az a nagy kérdés, hogy akik a Tiszára szavaztak, meddig tűrik majd a létrejövő politikai önkényt. Szerinte a jövőben az ellenállás nemzeti jellegű lesz, és mindenkit bevesznek, akinek fontos a szabadság. Szerinte az ellenállás széles körű lesz, és nem ideológiai, pártalapon szerveződik.

„Minden önkény gazdasági válsággal bukik meg”, tette hozzá a volt miniszterelnök, aki egyébként kifosztva hagyta maga mögött az államkasszát, és repülőrajtos földbeállást mutatott be a magyar gazdaságban.

Na de hogy jön ide az erősödő Fidesz? Pláne ha a közvélemény-kutatások más számokat mutatnak?

Orbán Viktor erre azt mondta, az ő erősödésük az önkény erősödésével párhuzamos.

„Aki a magyarok szabadságát korlátozta, az mind rajtavesztett”, és „ahogy nő az önkény, úgy erősödik az ellenzék” - elemezte a helyzetet a volt miniszterelnök, aki 16 évnyi kormányzás után úgy bukott meg, hogy az elnyomó kormányzása végén a semmiből gigantikus méretűre erősödött egy új ellenzéki erő.

Ahogy mondani szokás: innen szép nyerni.

A teljes sajtótájékoztató itt meghallgatható: