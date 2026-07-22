Sulyok Tamás: Ha az alkotmányjog a politika szolgálójává válik, az mindig rossz előérzetet kelt az emberben

Erősen indult a leköszönő köztársasági elnök Mandinernek adott interjúja, amiben az első kérdésre, hogy hogyan tovább, Sulyok Tamás a következőt válaszolta:

„Számomra a jövő mindig egy titkokkal teli totalitás volt, most is így tekintek rá, bizalommal és várakozással. Legalább akkora várakozással, mint amikor megválasztottak államfőnek. Ettől a tiszteletre méltó tisztségtől alkotmányellenesen fosztottak meg, ugyanakkor most úgy tekintek az egész helyzetre, mint a Jóisten akaratára, a jövőt pedig a változásban keresem.”

Lemondásáról azt mondta, „súlyos dilemma” volt számára „a helyes magatartás”, amire „nemzeti sorskérdésként” tekintett. „...végül az egyetlen lehetséges reakcióként, a tiltakozásomat határozottan kifejező elnöki határozattal kénytelen voltam aláírni a parlamenti döntést. Ismétlem: jogász vagyok. Szándékosan törvényt sosem sértettem, ehhez életem végéig ragaszkodom.”

Ezen a ponton azért odaszúrtak neki azzal a kérdéssel, hogy ha ennyire egyértelmű volt, mi az egyetlen lehetséges döntés, miért várt vele öt napot, mire Sulyok azt mondta, „egy döntést meghozni mindig időbe telik”.

Sulyok Tamás vasal Fotó: Sándor-palota

Megkérdezték tőle azt is, mit szól ahhoz, hogy a Reuters azt írta távozásáról, ledőlt Orbán Viktor kormányfő egyik „hatalmi bástyája”.

„Lehet itt tréfálkozni azzal, hogy kinek a bástyája dőlt le, meg hogy ki kinek a „bábja”, de az alkotmányjog nem vicc!” – válaszolt tömören Sulyok, aki olyan izgalmakat is elárult, hogy milyen volt a Sándor-palotában: „Megjegyzem, törvényi kötelezettség volt beköltözni, de egyikünk sem szeretett ott lakni. Ha egy ajtó becsukódik, mindig kinyílik mellette egy másik.”

A kérdésre, hogy milyen embernek ismerte meg Magyar Pétert, elmondta, hogy „határozott politikai karakterrel rendelkezik, konkrét politikai koncepció mentén halad, a jogi meg­fontolások kevésbé érdeklik”. Arra, hogy őt is felköszöntené Facebook-posztban, mint az előző miniszterelnököt, Sulyok azt válaszolta, hogy ha hivatalban maradhatott volna, kiderült volna. „Nem rajtam múlt.”

A szórakoztató megnyilvánulásokkal azonban még ezután sem állt le, a kérdésre, hogy miként értékeli „amúgy a saját államfői ciklusát”, Sulyok Tamás elmondta, hogy „a kezdet sem volt egyszerű, a kegyelmi ügy után egyfajta válsághelyzet bontakozott ki, amely azonban megoldódott. Lemondtak a politikai és jogi felelősséget vállaló szereplők, összességében jól működött az alkotmányos demokrácia intézményrendszere”.

Itt megtudhattuk azt is végre, hogy Sulyok mit tartott a legfontosabbnak. „Alapvetően az alkotmány, illetve a közjogi szabályok mind erősebb érvényesítését, társadalmi tudatosítását tartottam kiemelten fontosnak. Hogy ezen a téren sok eredményt nem értem el, az sajnos mostanra kiderült… Hozzáteszem, alkotmánybírósági elnökként és államfőként is mindig kétharmados hatalommal álltam szemben a fékek és ellensúlyok rendszerének részeként. A másik fontos küldetésemnek annak hangsúlyozását tartottam, hogy a nemzet jövője a helyi értékteremtő, az identitást őrző, de megújulni is képes közösségekben rejlik.”

Majd egy igazán csattanós válasz is kikívánkozott belőle, amikor megkérdezték tőle, hogyan látja most a magyar közélet és társadalom állapotát, és mire számít a közeljövőben, Sulyok ugyanis azt mondta: