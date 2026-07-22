Szigorú feltételekkel legalizálja az eutanáziát Franciaország

Az eutanáziát Európában mindössze 4 országban engedélyezi a törvény: Hollandiában, Belgiumban, Luxemburgban és Spanyolországban. Ráadásul a szabályozások köre államonként eltérő. Az ötödik ilyen ország Franciaország lesz, ahol a Nemzetgyűlés megszavazta az erről szóló törvényjavaslatot. De mielőtt a jogszabály életbe lép, még abból a szempontból is felülvizsgálják majd, hogy összhangban van-e a francia alkotmánnyal.

Az eljárást csak szigorú korlátozásokkal engedélyezik. A változás az ellenzői szerint nyomást gyakorol a kiszolgáltatott helyzetben lévő súlyos betegekre, a támogatók szerint viszont növeli a személyes szabadságot. A Deutsche Welle riportja.