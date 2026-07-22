Zaklatók terrorizálása

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.) De előtte egy talán sokakat lesújtó hír:

Magyarország nem lehet királyság: a Nemzeti Választási Bizottság nem engedélyezte, hogy erről népszavazás legyen.

Szóval továbbra is egy köztársasági elnököt kéne találni.

TISZA PÁRT

Szombaton, amikor Sulyok Tamás aláírta az alaptörvény módosítását, úgy tűnt, Magyar Péter az április 12. óta vívott legnehezebb csatáját is megnyerte, de a győztes pozícióból sikerült az első politikai és presztízsveszteségét elszenvedve kijönnie, bár azt nem tudni, ez ki nem kényszerített hiba volt-e, vagy kényszerpályán taktikázta el magát. Bujdosó Andrea szerint lehetett volna szerencsésebb a kommunikáció.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A parlamentben újabb szócsata volt, és bemutatkozott az új házelnök is.

Magyar Péter először találkozott a kegyelmi ügyet kirobbantó Vidéki prókátorral.

A parlament előtt van az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat.

NERENCSÉTLENEK

Egy kocsma előtt találtuk meg az egykori Szuverenitásvédelmi Hivatal volt elnökét, és megkérdeztük, a tevékenysége mennyiben járult hozzá a Fidesz választási vereségéhez, de Lánczi Tamás arról beszélt, hogy ez megbélyegzés, terrorizálás, zaklatás.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A bukott osztrák kancellár is az MCC fizetési listáján volt, a Fidesz veresége után inkább visszautalta a pénzt: Sebastian Kurz segíthette a NER-es bevásárlást az osztrák magánegyetembe, amit most a magyar állam örökölhet meg.

KORRUPCIÓ 1. (temetők a szekrényekben)

Havasi Bertalan bejelentette, hogy kiszállt az ügyészség a Fideszhez, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Az ügyészség közölte, hogy az NKA-botrány miatt foglalták le a szervereket.

Fotó: Németh Dániel/444

A rendőrség nyomozást indított a nagy Tiborcz-trükk miatt Hadházy feljelentése nyomán: Orbán Viktor veje hatszoros áron adta el egy cégét egy tőzsdén forgó cégének, amiből aztán szintén szembeötlően jó áron szállt ki.

A Budapesti Operettszínház társulata nyílt levélben kér magyarázatot a vezetéstől Orbán János Dénes miatt, az aláírók szerint a színház vezetése elveszítette a társulat szakmai és emberi bizalmát. Egyre nagyobb a balhé, egymást követik a nyílt levelek, elhatárolódások és részleges kiállások.

Nyomozás indult Kubatov 25 milliárdos Fradiváros-projektje miatt: 10 éve megkapták a pénzt, egyetlen kapavágás sem történt, de az összeg (egy része) nincs meg.

Állami kisbuszt és technikát használhatott Lázár János az állítólag saját zsebből fizetett Lázárinfók közvetítéséhez.

KORRUPCIÓ 2. (mert egyben nem fért ki)

Madrid legelőkelőbb luxusszállodájában, hat lakosztály árát fizették ki Szalay-Bobrovniczky Kristófnak és kíséretének 2022-ben, de tavaly decemberben Isztambulban 4,3 millióért találtak szobát a miniszterrel együtt két főből álló HM-delegációnak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf 2026. március 9-én az Országházban Fotó: Németh Dániel/444

Tízmilliós bírsággal zárult a választás utáni lottónyeremény-cunami miatt lefolytatott hatósági vizsgálat, ami megállapította, hogy az állami cég az online zárási folyamat során eltért a jóváhagyott játéktervtől, de hogy pontosan milyen mulasztás történt, az nem derült ki.

A Honvédelmi Minisztérium feljelentést tesz, mert nem találnak egy 500 milliós tételt, amit még az előző kormány rendelt meg.

GAZDASÁG

Megvan az MTÜ új vezére, Csendes Olivér, aki februárig az Orbánék által létrehozott Visit Hungarynél is dolgozott.

Csendes Olivér Fotó: Visit Hungary

Elfogadta a parlament a 100 ezres iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot, megszületett az új közmédia alapja is.

Kell egy félállás ahhoz, hogy egy egyetemista albérletet tudjon kivenni magának.

A 2700 fős, brutális elbocsátás után a maradék állomány felét is elküldik a dunaújvárosi vasgyár csődje miatt.

Egészen máshogy rendezné a kórházban rekedt gyerekek helyzetét ez a kormány, mint az előző.

Kitart Varga Mihályék lendülete, tovább csökkent az alapkamat.

KÜLFÖLD

Az USA újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, Irán pedig két olajszállítót támadhatott meg a Hormuzi-szorosban. Közben Donald Trump ismét kitalált egy 50 százalékos vámot: most 20 milliárd dollárnyi kanadai termékre egy olyan 1930-as törvényi rendelkezés alapján, amit most alkalmaztak először a közel száz év alatt.

Fotó: AMIR HOSSEIN KHORGOOEI/AFP

Először tartott éleslövészetet kínai hadihajó Japán kizárólagos gazdasági övezetében, egy nappal később pedig már a Fülöp-szigeteken okoztak feszültséget a kínai hajók. Orosz hadihajók pedig a brit partok közelében tartottak váratlan éleslövészetet.

Trump szerint nem fogják letartóztatni Netanjahut, amikor az USA-ba érkezik.

Találat ért egy cseppfolyósított propánt szállító hajót a Fekete-tengeren, a román partok közelében.

A legújabb brit miniszterelnök azt ígéri, visszahozza a reményt Nagy-Britanniába.

SZÓRAKOZÁS

Szuperválogatott 2026: egy nagyon öreg kapus és egy nagyon fiatal hátvéd; egy csatár, aki nem tűnik embernek és egy középpályás, aki mindent tud – ők voltak az első 48 csapatos világbajnokság legjobbjai.



Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Pöcsfejválogatott 2026: felesleges senkik, akiket azonnal elfelejtettünk, és nagy mellénnyel érkezők, akik pofára esését évtizedek múlva is röhögve idézzük majd fel – egy dologra mindenképpen jó volt a 48 csapatos vébé, hiszen volt miből meríteni ide.

Az új Exek csatájában lényegében mindenki ordít, feltehetően azért, mert nincs megfelelő eszköztáruk arra, hogy kifejezzék gondolataikat, nem tudják mások számára is érthetően megfogalmazni azt, ami a fejükben van, és miután nehezükre esik a kommunikáció, de talán magukat sem értik, végső soron senki sem ért semmit, amin felidegesítik magukat.