Zaklatók terrorizálása

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.) De előtte egy talán sokakat lesújtó hír:
Magyarország nem lehet királyság: a Nemzeti Választási Bizottság nem engedélyezte, hogy erről népszavazás legyen.
Szóval továbbra is egy köztársasági elnököt kéne találni.
Szombaton, amikor Sulyok Tamás aláírta az alaptörvény módosítását, úgy tűnt, Magyar Péter az április 12. óta vívott legnehezebb csatáját is megnyerte, de a győztes pozícióból sikerült az első politikai és presztízsveszteségét elszenvedve kijönnie, bár azt nem tudni, ez ki nem kényszerített hiba volt-e, vagy kényszerpályán taktikázta el magát. Bujdosó Andrea szerint lehetett volna szerencsésebb a kommunikáció.
Egy kocsma előtt találtuk meg az egykori Szuverenitásvédelmi Hivatal volt elnökét, és megkérdeztük, a tevékenysége mennyiben járult hozzá a Fidesz választási vereségéhez, de Lánczi Tamás arról beszélt, hogy ez megbélyegzés, terrorizálás, zaklatás.
A bukott osztrák kancellár is az MCC fizetési listáján volt, a Fidesz veresége után inkább visszautalta a pénzt: Sebastian Kurz segíthette a NER-es bevásárlást az osztrák magánegyetembe, amit most a magyar állam örökölhet meg.
Havasi Bertalan bejelentette, hogy kiszállt az ügyészség a Fideszhez, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Az ügyészség közölte, hogy az NKA-botrány miatt foglalták le a szervereket.
A rendőrség nyomozást indított a nagy Tiborcz-trükk miatt Hadházy feljelentése nyomán: Orbán Viktor veje hatszoros áron adta el egy cégét egy tőzsdén forgó cégének, amiből aztán szintén szembeötlően jó áron szállt ki.
A Budapesti Operettszínház társulata nyílt levélben kér magyarázatot a vezetéstől Orbán János Dénes miatt, az aláírók szerint a színház vezetése elveszítette a társulat szakmai és emberi bizalmát. Egyre nagyobb a balhé, egymást követik a nyílt levelek, elhatárolódások és részleges kiállások.
Madrid legelőkelőbb luxusszállodájában, hat lakosztály árát fizették ki Szalay-Bobrovniczky Kristófnak és kíséretének 2022-ben, de tavaly decemberben Isztambulban 4,3 millióért találtak szobát a miniszterrel együtt két főből álló HM-delegációnak.
Tízmilliós bírsággal zárult a választás utáni lottónyeremény-cunami miatt lefolytatott hatósági vizsgálat, ami megállapította, hogy az állami cég az online zárási folyamat során eltért a jóváhagyott játéktervtől, de hogy pontosan milyen mulasztás történt, az nem derült ki.
Megvan az MTÜ új vezére, Csendes Olivér, aki februárig az Orbánék által létrehozott Visit Hungarynél is dolgozott.
Az USA újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, Irán pedig két olajszállítót támadhatott meg a Hormuzi-szorosban. Közben Donald Trump ismét kitalált egy 50 százalékos vámot: most 20 milliárd dollárnyi kanadai termékre egy olyan 1930-as törvényi rendelkezés alapján, amit most alkalmaztak először a közel száz év alatt.
Először tartott éleslövészetet kínai hadihajó Japán kizárólagos gazdasági övezetében, egy nappal később pedig már a Fülöp-szigeteken okoztak feszültséget a kínai hajók. Orosz hadihajók pedig a brit partok közelében tartottak váratlan éleslövészetet.
Szuperválogatott 2026: egy nagyon öreg kapus és egy nagyon fiatal hátvéd; egy csatár, aki nem tűnik embernek és egy középpályás, aki mindent tud – ők voltak az első 48 csapatos világbajnokság legjobbjai.
Pöcsfejválogatott 2026: felesleges senkik, akiket azonnal elfelejtettünk, és nagy mellénnyel érkezők, akik pofára esését évtizedek múlva is röhögve idézzük majd fel – egy dologra mindenképpen jó volt a 48 csapatos vébé, hiszen volt miből meríteni ide.
Az új Exek csatájában lényegében mindenki ordít, feltehetően azért, mert nincs megfelelő eszköztáruk arra, hogy kifejezzék gondolataikat, nem tudják mások számára is érthetően megfogalmazni azt, ami a fejükben van, és miután nehezükre esik a kommunikáció, de talán magukat sem értik, végső soron senki sem ért semmit, amin felidegesítik magukat.
Most 20 milliárd dollárnyi kanadai termékre egy olyan 1930-as törvényi rendelkezés alapján, amit most alkalmaztak először a közel száz év alatt.
Ott is folyik a szerződések átvizsgálása.
A vizsgálat megállapította, hogy az állami cég az online zárási folyamat során eltért a jóváhagyott játéktervtől. De hogy pontosan milyen mulasztás történt, az nem derült ki.
Szombaton, amikor Sulyok Tamás aláírta az alaptörvény módosítását, úgy tűnt, Magyar Péter az április 12-e óta vívott legnehezebb csatáját is megnyerte. A győztes pozícióból azonban sikerült az első politikai és presztízsveszteségét elszenvedve kijönnie, bár azt nem tudni, ki nem kényszerített hibát vétett, vagy kényszerpályán eltaktikázta magát.
Az aláírók szerint a Budapesti Operettszínház vezetése elveszítette a társulat szakmai és emberi bizalmát.
Alapvetően nemzetközi tapasztalatok egész sorával rendelkező személy kerül a Magyar Turisztikai Ügynökség élére. A Visit Hungarynél 19 hónapig dolgozott.
Orbán Viktor veje hatszoros áron adta el egy cégét egy tőzsdén forgó cégének, amiből aztán szintén szembeötlően jó áron szállt ki.
Bemutatkozott az új házelnök is. Emlékezetesre sikerült.
Felesleges senkik, akiket azonnal elfelejtettünk, és nagy mellénnyel érkezők, akik pofára esését évtizedek múlva is röhögve idézzük majd fel. Egy dologra mindenképpen jó volt a 48 csapatos vébé: volt miből meríteni ide.
De tavaly decemberben Isztambulban 4,3 millióért találtak szobát a miniszterrel együtt két főből álló HM-delegációnak.
Bóka dolgozott az Információs Hivatalban, majd az SZDSZ-es Szent-Iványi István asszisztense volt az EP-ben, a párt EP-listájára is felkerült.
Az új exek csatájában lényegében mindenki ordít, feltehetően azért, mert nincs megfelelő eszköztáruk arra, hogy kifejezzék gondolataikat, nem tudják mások számára is érthetően megfogalmazni azt, ami a fejükben van, és miután nehezükre esik a kommunikáció, de talán magukat sem értik, végső soron senki sem ért semmit, amin felidegesítik magukat.
Régészeti leletek és védett kulturális tárgyak lopásával kapcsolatos büntetőügyben házkutatást is elrendeltek Dézsynél, aki már két seusós dokumentumfilmet forgatott.
Tíz éve megkapták a pénzt, egyetlen kapavágás sem történt, de az összeg vagy annak egy része nincs meg. A klub minden szakosztályának építettek volna csarnokot, pályát, akadémiát, de inkább elköltötték.
Úgy tűnik, nem a Tisza partját választotta a kikapcsolódásra.
Egy közepes árú lakásért heti 30 órát kell dolgozni a diáknak az átlagos diákmunkás-órabér mellett.
Több kérdésben is döntést hozott kedden a parlament.
Havasi szerint az önkényuralom szintet lépett Magyarországon.
Irán pedig két olajszállítót támadhatott meg a Hormuzi-szorosban.
Nem bánta meg azt, ahogy nekiment Magyar Péternek, nem kér bocsánatot Hann Endréről, a háborús uszítás nem kampányfogás volt, ma is ezt gondolja. A Fidesz vereségét főleg a luxizás okozta, de ő nem látott egyetlen lopást sem.
Egy nagyon öreg kapus és egy nagyon fiatal hátvéd. Egy csatár, aki nem tűnik embernek és egy középpályás, aki mindent tud. Ők voltak az első 48 csapatos világbajnokság legjobbjai. Spoiler: Messi bekerült.
Az éleslövészet után egy nappal pedig már a Fülöp-szigeteken okoztak feszültséget a kínai hajók.
Megkérdeztük az egykori Szuverenitásvédelmi Hivatal volt elnökét, hogy a tevékenysége mennyiben járult hozzá a Fidesz választási vereségéhez.
Ambícióban nincs hiány, Burnham az emúlt negyven év legnagyobb változását akarja elérni Nagy-Britanniában. Beindult a miniszterkeringő Londonban.
Magyar úgy véli, a Vidéki prókátor nélkül „valószínűleg nincs rendszerváltás”.
Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz elnöke.
Néhány nappal korábban Zohran Mamdani, New York polgármestere arról beszélt, vizsgáltatja, elrendelheti-e az izraeli miniszterelnök letartóztatását. Úgy tűnik, Trump szerint nem.
Egy fiktív szerződés miatt többeket elítéltek, Simont eddig a mentelmi joga védte.
Ez aztán a meglepetés!
A minisztérium adatai szerint 256 olyan csecsemő van kórházban, akinek nem ott lenne a helye.
A frakcióvezető azt magyarázta, Magyar Péter nem is hozott egy személyben döntést, hiszen csak azt írta ki vasárnap, hogy felkéri Polgárt.
Ha már a kínaiak is tartottak egy rögtönzött tengeri éleslövészetet, az oroszok sem akartak lemaradni.
Sebastian Kurz segíthette a NER-es bevásárlást az osztrák magánegyetembe, amit most a magyar állam örökölhet meg.
Havasi Bertalan önkényt emlegetett, aztán elmondta az ügyészség, miért jártak el.
A javaslat szerint az akták több lépésben fognak nyilvánossá válni.
A mostani döntéssel több mint négyéves mélypontra került az alapkamat.
A román elnök szerint az eset összefüggésben lehet Oroszország Ukrajna elleni háborújával.
A Dunai Vasmű energiaellátását biztosító ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. felszámolója már bejelentette a csoportos leépítést.
A Vas Népe és a vaol.hu szerkesztőségében a héten jelentik be, kinek kell távoznia.
A Nemzeti Választási Bizottság nem engedélyezte, hogy erről népszavazás legyen.