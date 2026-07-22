Zelenszkij engedett a tüntetőknek és menesztette az ukrán hadsereg főparancsnokát

Volodimir Zelenszkij felmentette tisztségéből az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, Olekszandr Szirszkijt. A döntésre alig néhány nappal azután került sor, hogy leváltotta a népszerű védelmi minisztert, Mihajlo Fedorovot, ami miatt országszerte napokon keresztül tüntettek.

A miniszternek azért kellett mennie, mert szembekerült a hadsereg főparancsnokával, Olekszandr Szirszkijjel, Zelenszkij ezzel a legtöbb elemző szerint katonai és politikai téren is súlyos hibát vétett, és az ukrán közvéleményben általános a felháborodás a népszerű miniszter eltávolítása miatt.

Mihajlo Fedorov Fotó: RITA FRANCA/NurPhoto via AFP

A most leváltott Szirszkij helyére eddigi helyettesét, a 43 éves Mihajlo Drapatijt nevezte ki Zelenszkij, aki népszerű, harcedzett tábornoknak számít. Szakértők szerint Szirszkij szovjetizált, központosított vezetési stílusával szemben Drapatij a beosztott parancsnokok nagyobb önállóságát, a gyorsabb döntéshozatalt és a hadseregen belüli nagyobb elszámoltathatóságot szorgalmazza.

Fedorov leváltása után Drapatij nyilvánosan is kiállt az ex-miniszter reformjai mellett. Úgy fogalmazott, hogy a hadseregnek változásra van szüksége, és arra figyelmeztetett, hogy egy parancsnoknak sincs joga hallgatni a problémákról, amikor emberéletek forognak kockán. A háború alatt Drapatij részt vett Krivij Rih védelmének megszervezésében, kulcsszerepet játszott Herszon felszabadításában, később pedig ő irányította a harkivi ellentámadást.

Zelenszkij kedden késő este a Telegramon közzétett videóüzenetében megköszönte Szirszkij munkáját. Az ukrán elnök azt is elárulta, hogy aznap találkozott Fedorovval, és felajánlott neki egy „méltó pozíciót”, de nem közölte, hogy ez pontosan micsoda, és hogy Fedorov elfogadta-e az ajánlatot.

Olekszandr Szirszkij Fotó: HANDOUT/AFP

Valószínűleg nem a védelmi miniszteri pozíciót ajánlotta újra neki, hiszen oda ideiglenesen Jevhenij Hmara került, aki korábban az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik vezetője volt. Egyelőre Hmara marad az ügyvezető védelmi miniszter, Zelenszkij pedig arra kérte őt és Drapatijt, hogy dolgozzanak ki új védelmi stratégiát, amely olyan kulcskérdéseket foglal magában, mint a hadtestrendszer reformja, a fegyverellátás és a drónok alkalmazása.

Fedorov eközben gratulált Drapatijnak új tisztségéhez, kinevezését pedig úgy jellemezte, mint „új reményt a szabad emberek szabadságért és igazságosságért vívott harcában”. Azt mondta, Drapatij kinevezése „a változás hangja volt, amelyet nem lehetett figyelmen kívül hagyni”.

Úgy tűnik, Zelenszkij engedett a köz nyomásának, amikor Drapatijt nevezte ki a helyére, akit fiatalabb és innovatívabb parancsnoknak tartanak. Egyesek szerint az új vezérkari főnök Drapatij Fedorov közeli barátja is. Az, hogy Fedorov egyértelműen támogatásáról biztosította Drapatijt, valószínűleg hozzájárul a múlt heti politikai válság enyhítéséhez. A tüntetők továbbra is azt szeretnék, hogy Fedorov valódi hatáskörrel járó pozícióba térjen vissza, ahol folytathatja az innováció előmozdítását Ukrajna Oroszország elleni háborújában. Ha valóban ilyen pozíciót kap, Zelenszkij helyrehozhatja a közvetlen politikai károkat. Sokan azonban nem fogják megbocsátani neki, hogy szerintük eleve rossz döntést hozott. (BBC, Kyiv Independent)