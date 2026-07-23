150 millió forint közpénzt kapott a Pócs János farmjára bejelentett civil szervezet, de az elszámolásaiban számos furcsaság van

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A Jász Nemzet Egyesület nem az a típusú egyesület, amelyik harsányan hirdeti, hogy mi mindent csinál. Honlapja, Facebook-oldala nincs. Pedig honlapkészítésre is elszámoltak állami pályázatokon elnyert közpénzeket.

Honlapot hoztunk létre, amelyen megtalálhatóak az egyesület céljainak megfelelő tevékenységek, megismerhetik az érdeklődők az egyesület munkáját, a pályázatok által megvalósított programokat, tevékenységeket. (A 2022-es évről szóló, nem a honlapjukon fellelhető beszámolójukból.)

Már az is meglepő, hogy legalább itt, a Jászsági Aratónap meghívójának a legalján ott szerénykednek. Bekereteztem alul, a jobb széle felé, hogy meg lehessen találni.

A logó lemaradt, pedig állítsuk szerint arra is költöttek közpénzt.

„Saját logót készítettünk, amely mind a kiadványon, mind az online felületen, mind a reklámanyagokon megtalálható.” (Szintén a 2022-es beszámolójukból.)

Mint az a meghívóból is látszik, ennek az eseménynek az aratónap szervezője Pócs János fideszes országgyűlési képviselő. Sokáig, 16 éven keresztül ő volt a Jászság fideszes kiskirálya, de idén tavasszal bukta a választókerületet. Listáról azért így is bejutott a Parlamentbe.

Fotó: Pócs János/Facebook

Pócs nemcsak szervezője az eseménynek, de konkrétan a vendéglátója is. A helyszín ugyanis a Gazda-Farm Jászapátin. Ez a Pócs-család birtoka. Itt van Pócs János feleségének a trafikja is, és a szintén a család tulajdonában lévő „Auróra Mezőgazdasági Bemutatóterem, Rendezvényterem & Szállás” is.

És ide van bejelentve a Jász Nemzet Egyesület is. Az a civil szervezet, ami a megalakulása óta feltűnően sikeresen pályázik állami támogatásokra. Amiből aztán megtámogatják Pócs János eszem-iszomos rendezvényeit.