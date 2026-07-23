2002 óta nem látott csúcson a fogyasztói bizalmi index

Évek óta nem látott szintre emelkedett a GKI konjunktúraindexe idén júliusban – mondták a Telex beszámolója szerint a GKI Gazdaságkutató szakértői egy csütörtöki sajtótájékoztatón. A mutató utoljára az orosz-ukrán háború előtti utolsó hónapban, tehát négy és fél éve volt ennél magasabb.

A GKI konjunktúraindexe két mutató súlyozott átlagából áll össze, az üzleti bizalmi indexből és a fogyasztói bizalmi indexből. A kettő közül hagyományosan az üzleti bizalmi index szokott magasabban állni, most azonban fordított a helyzet: a választások óta a fogyasztói bizalmi index kiemelkedően magas szintre ugrott. Ilyenre a GKI szerint utoljára 2003-ban volt példa.

Ahogy a lap is írja, az üzleti bizalmi index Magyarországon az orosz–ukrán háború kitörése után romlott el, majd éveken keresztül hullámzott, hogy aztán az elmúlt pár hónapban növekedésnek induljon.

A GKI szakértői szerint júliusban negatív lett az ár-indikátor, ami azt jelenti, hogy a vállalatok nem áremelésekkel, hanem árcsökkenéssel számolnak. Az inflációs várakozás a különböző területek közül a kereskedelemben a legalacsonyabb.

A fogyasztói bizalmi index idén júliusban 1,6-ra nőtt, amivel hosszú évek óta először lépett pozitív tartományba. Ez az index utoljára nyolc évvel ezelőtt, 2018-ban volt ennél magasabb, jelentősen magasabb értéket pedig csak a 2002-es választások környékén mértek.

A GKI szerint a fogyasztói bizalmi indexet mind a négy komponense felfelé húzza, de az elmúlt hónapokban a legpozitívabban az változott, hogy az emberek mit várnak az ország gazdasági helyzetének változásától. Ez a mutató most 2002 óta nem látott csúcson van. A GKI felmérése szerint az is pozitív jel, hogy az emberek egyre nagyobb része számol azzal, hogy a közeljövőben félre tud tenni pénzt.