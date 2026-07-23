300 millióért árulják Magyar Péter és Varga Judit egykori közös, CSOK-os balatonhenyei házát

ÉLET

Eladó az a balatonhenyei ház, amire 2017-ben az akkor még házasságban élő Varga Judit és Magyar Péter felvette a CSOK-ot, miközben életvitelszerűen nem ott, hanem Budán éltek.

Varga és Magyar 2023-ban váltak el, a vagyonmegosztás során az ingatlan Vargához került, Magyar Péter 2025 májusában egy – azóta már törölt – Instagram-posztban azt írta, elbúcsúztott Balatonhenyétől és a háztól: „amibe anno a teljes lelkemet és szívemet beleépítettem, és ahova mostantól csak vendégként járhatok”.

„...Megérintettem a kőkerítést és a kék spalettákat, amiket közösen álmodtunk. Megcsodáltam a virágzó gyümölcsfáinkat, amiket Miki érkezése előtt ültettünk, és a lombházat, amit oly nagy szeretettel terveztem a fiúknak” – írta akkor Magyar, hozzátéve, hogy bízik abban, hogy talán még lesz módja a ház kertjében focizni az unokáival és a fiaival fröccsözni a medence partján. Az ingatlan.com-on megjelent hirdetés szerint nem lesz, a 233 négyzetméteres házat ugyanis 299 millióért árulják.

Fotó: ingatlan.com

A leírás szerint ez egy „2017-ben épült, prémium minőségű, teljes berendezéssel kínált családi ház”, ami „állandó otthonként és magas színvonalú nyaralóként egyaránt ideális választás”. Kiderül az is, hogy szerepelt a Szép Házak címlapján is, a belső terek pedig „francia vidéki hangulatban készültek”, a bútorok és lakástextilek is „a Maisons du Monde kollekciójából származnak”.

Van benne egy konyha-nappali, előtér, kamra, mosókonyha, WC, nagy vendégszoba saját fürdőszobával, valamint közlekedő és lépcső, a tetőtérben három hálószoba, közlekedő, WC és két fürdőszoba. Az egész házban összesen 4 WC, 2 zuhanyzó és 2 kád található. De van benne hűtés-fűtés, riasztórendszer, kamerarendszer és napelempark is, amik mind távolról, okostelefonról vezérelhetők. A kertben van lombház és egy medence is, illetve kocsibeálló három autónak.

A házat teljes berendezéssel, bútorokkal és valamennyi használati tárggyal együtt árulják.

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Azt kérték a banktól, hogy a csok felvétele után még öt évig ne kelljen leköltözniük Balatonhenyére, de ha utána sem fognak ott lakni, visszaadják a pénzt Vargáék.

Csurgó Dénes
ingatlan