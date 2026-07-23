A Felcsút tao-jából 3 milliárd ment az erdélyi fociakadémiákhoz

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány sportfejlesztési programja alapján írtuk meg, hogy a megigényelt és megítélt 15,2 milliárd forintból most először történt olyan, hogy ebből 7,9 milliárd forintot továbbadtak a határon túli fociakadémiáknak. Az erdélyi futballakadémiák ebből több mint 3 milliárd forintot kaptak, árulta el a Transtelexnek a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága.
A határon túli fociakadémiákhoz tavaly július óta a Bethlen Gábor Alapon keresztül is rengeteg pénzt, 9,8 milliárd forint áramlott.
A Sepsi OSK tulajdonosa és elnöke, Diószegi László a Transtelex beszámolója szerint nemrég arról beszélt egy eseményen, hogy a magyar kormány támogatása nélkül bizonytalanná válhat az erdélyi fociakadémiák finanszírozása. Diószegi szerint hónapok óta nincs információjuk arról, hogy a jövőben érkeznek-e támogatások, ami a tervezést is lehetetlenné teszi.
Minden évben már május-júniusban tudtunk tárgyalni azokkal a magyarországi cégekkel és támogatókkal, akikkel reklámszerződéseink voltak. Az idén még a kapcsolatot sem sikerült felvenni velük
Hozzátette, ha elállna a budapesti pénzcsap, néhány évig még takaréklángon képes lenne működni az akadémia.
Brutálisan sok tao-támogatást kért ebben a szezonban a felcsúti focialapítvány, az indoklást nem ragozták túl.
A kormányváltás után közérdekű adatigényléssel szereztük meg a Bethlen Gábor Alap egyedi támogatásainak dokumentációját, amiből kiderült, hogy a legapróbb tételekre is pénzt kértek a magyar államtól a határon túli fociakadémiák.