A korrupció az, amiből Kuna Tibort kihagyják

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Csak sokat látott, feketeöves NER-kutatóknak merem őszintén és fenntartások nélkül ajánlani Kuna Tibor, orbánizmusban fogant kommunikációs szakember múlt heti interjúját a Válasz Online-on – nekik viszont nagyon és meleg szívvel ajánlom.

Aki szeret dagonyázni a mögöttünk hagyott korszak bűnös viszonyai között, mind a tíz ujját megnyalja majd a derűs vallomás után: ilyen látványos „őszinteségi rohamra” még nem akadt példa a NER utótörténetében.

Kuna Tibor az Orbán-korszak emblematikus közpénzmarkolója volt; egyike azoknak, akiket újralátva rácsodálkozhatunk, milyen hosszú ideig is tartott ez a korszak és mennyi elfeledett figura köszönhet a Fidesznek könnyen megszerzett milliárdokat.

A NER egyik legbőkezűbben kifizetett kommunikációs figuráját nyolc év jóltartás után, 2018-ban száműztek a rendszerből, egyesek szerint azért, mert Rogán Antal és holdudvara nem akart tovább kiszolgálni konkurens érdekköröket. Mások szerint azért, mert Kuna nem tartotta be az íratlan szabályokat, és evés közben túl nagyra nőtt az étvágya.

Most viszont, hogy levonult a rezsim, az évek óta távolban szunnyadó Kuna Tibor hirtelen visszatért az andalúziai száműzetésből, és nem csak interjút adott, de visszafektetné kemény munkával megkeresett közpénzeit a magyar médiába. A Válasz Online-on Kuna bejelentette: hamarosan új médiaprojekt élén tűnik fel.

És ennél ugyan nem mondott többet, de ez épp elég ahhoz, hogy kitegyünk a mondat végére egy vaskos felkiáltójelet.

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