A nőket képviselő szervezetekkel is egyeztetnek a szívhangrendeletről

A Másállapotot a szülészetben mozgalom egy Facebook-posztban közölte, hogy meghívást kaptak Svéd Tamás parlamenti államtitkártól arra a július 30-i minisztériumi kerekasztal-megbeszélésre, aminek témája a szívhangrendelet és az életkezdettel kapcsolatos etikai döntéshozatal.

„Alulról jövő női mozgalomként küldetésünk a női tapasztalatok kihangosítása minden, a szülészeti és nőgyógyászati ellátáshoz kapcsolódó kérdés megvitatásában” – írják, hozzátéve, hogy részvételükre a folyamat kezdeteként tekintenek, aminek „akkor van valódi értelme, ha a döntéshozók a releváns szakmai szervezetekkel, valamint a női és páciensi érdekképviseletekkel nem egyszeri alkalommal, hanem rendszeresen egyeztetnek, és a tervezéstől a megvalósításon át az ellenőrzésig biztosítják a transzparens bevonást”.

Emiatt várják a témában a kommenteket és az üzeneteket is, a saját történeteket, hogy kiderüljön, mit tapasztaltak az érintettek a témához kapcsolódó nehéz vagy bizonytalan helyzetekben, a várandósság befejezésével, az abortusztablettával vagy az esemény utáni tablettával kapcsolatban. „Mi jelentett segítséget számotokra, és mi ártalmat vagy szenvedést?”

Július közepén a nők reproduktív egészségével és jogaival foglalkozó, páciensi, szülői és más érdekvédelmi civil szervezet és szakértő közös levélben kérte Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, hogy vonja be őket a szívhangrendeletről szóló szakmai egyeztetésbe,hogy azoknak a nőknek a szempontjai is megjelenhessenek, akiket a szabályozás érint.

Az előző kormány még 2022 szeptemberében, viszonylag váratlanul, társadalmi vita vagy szakmai egyeztetés nélkül fogadta el a szívhangrendeletet, aminek értelmében terhességmegszakítás előtt meg kell mutatni az abortuszra jelentkező nőknek a magzat szívhangját. Hegedűs Zsolt már miniszterjelölti meghallgatásán is kritizálta a rendeletet, akkor úgy fogalmazott, ebben az ügyben a politika megerőszakolta a szakmát.

Július elején indulatos vita alakult ki a Parlamentben a témával kapcsolatban, akkor a KDNP-s Máthé Zsuzsa kérdezte fel Hegedűst, aki válaszában arról beszélt, hogy a szívhangrendelet bevezetése egyértelműen politikai döntés volt, szerinte a szakmán belül mindenki tudta, hogy egy hazugságra épül, „szívtelen szívhangrendelet született”.