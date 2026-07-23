Túszokat is ejthetett egy késes támadó egy bajorországi bankban, egy halottja is van az esetnek

A német rendőrség közlése szerint túszejtési szituáció alakulhatott ki egy regensburgi bankfiókban, az eset során egy személy súlyos sérüléseket szenvedett. A ZDF információi szerint bár a férfit kórházba szállították, végül belehalt a sérüléseibe.

Fotó: MATTHIAS BALK/dpa Picture-Alliance via AFP

A lap szerint a támadás a HypoVereinsbank egyik fiókjában történt. A helyi rendőrség szerint az elkövető továbbra is a bank épületében van másokkal együtt. Egy rendőrségi szóvivő szerint azonban egyelőre nem lehet biztosan megmondani, hogy túszejtés történt-e, mivel még egyelőre nem sikerült megtalálnia a rendőrségnek az elkövetőt az épületben.

Úgy vélik, hogy az elkövető egyedül cselekedett. A helyszínre nagyszámú rendőr, köztük különleges erők is érkeztek. A lakosságot arra kérték, hogy kerüljék el a bank környékét a regensburgi Rennweg utcában.

Frissítés:

A rendőrség közlése szerint sikerült elfogniuk a feltételezett támadót, aki egy 20 éves német férfi. A hatóságok a bankot jelenleg átvizsgálják, gyilkosság és feltételezett rablás miatt nyomoznak.