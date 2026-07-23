Átfogó atomenergetikai együttműködésről állapodott meg Szaúd-Arábiával az Egyesült Államok

A New York Times szerdán előre jelezte, és végül valóban be is jelentették, hogy az Egyesült Államok átfogó nukleáris megállapodásra jutott Szaúd-Arábiával, lehetővé téve a szaúdiaknak, hogy saját maguk dúsítsák az atomerőműveihez szükséges üzemanyagot.

Az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás az amerikai közlemény szerint „jogi alapot” teremt egy „több évtizedre szóló, sok milliárd dolláros partnerséghez”, ami segíti a szaúdi energiaigények kielégítését, és gazdasági lehetőséget nyit amerikai vállalkozások számára.

Az energiaügyi minisztérium közleménye szerint a megállapodás egyik része békés célú nukleáris együttműködésről szól, a másik része egy kétoldalú nukleáris biztonsági egyezmény, és azt írják, az amerikai-szaúdi atomenergetikai partnerség megfelel az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló globális előírásoknak.

Az egyezményben szerepel, hogy Szaúd-Arábia urándúsítási kapacitáshoz juthat polgári célú nukleáris programja számára. „Ezek a megállapodások megfelelnek a legmagasabb szintű nukleáris biztonsági és fegyverzetkorlátozási előírásoknak, miközben támaszkodnak a világ, Egyesült Államokban fejlesztett legjobb nukleáris technológiájára, valamint az azon dolgozó tudósokra” – mondta Chris Wright energiaügyi miniszter, aki Abdulaziz bin Szalman szaúdi energetikai miniszterrel írta alá a szerződést.

A kormányközi szerződés még az amerikai Kongresszus elé kerül jóváhagyásra. Washingtoni értesülések szerint az együttműködési megállapodás alapján szaúd-arábiai üzleti lehetőséghez jut a Westinghouse Energy Company, meghatározó amerikai atomenergetikai és technológiai vállalat. (MTI)