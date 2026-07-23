Az Európai Bizottság 890 millió euróra bírságolta a Google-t

Az Európai Bizottság összesen 890 millió euróra bírságolta a Google-t az EU digitális szabályzatának megsértése miatt, és napi bírságok kiszabását is belengette, ha a vállalat nem tartja be a szabályokat. Az Európai Bizottság közölte, hogy a Google a saját szolgáltatásait – beleértve a vásárlási, szállodai, közlekedési és sporteredményeket – előnyben részesítette a harmadik felek szolgáltatásaival szemben a keresőjében.

A céget 460 millió euróra bírságolták a keresési visszaélések miatt, és 430 millió euróra a fejlesztők korlátozása miatt. A Google-nek 60 napja lesz arra, hogy megoldásokat javasoljon, különben rendszeres időszaki bírságokkal nézhet szembe. A Google egyébként 2017 és 2019 között több mint 8 milliárd eurós bírságot kapott már az EU-tól.

Fotó: Nicolas Tucat/AFP

A büntetés bejelentése nagy eséllyel azzal fogj járni, hogy újra kirobban az EU és az USA közötti konfliktus a nagy techcégek szabályozása miatt. Donald Trump korábban „külföldi zsarolásnak” titulálta az EU digitális bírságait, az amerikai technológiai cégek elleni büntetések (vagy azok belengetése) pedig megtorló intézkedésekkel való fenyegetőzést váltott ki belőle.

Teresa Ribera, az EU versenypolitikai vezetője arról beszélt, hogy Brüsszel nem hozhat döntéseket az alapján, hogy „valaki más mit próbál mondani nekünk, mit tegyünk vagy ne tegyünk. Kötelességünk megvédeni a jogállamiságot, beleértve a saját törvényeinket is, függetlenül attól, hogy azokat miként érzékelik vagy kérdőjelezik meg” – mondta Ribera, hozzátéve, hogy a világ más részein „kihívás éri a jogállamiságot”. „Az amerikai kormányzat által tett egyes kijelentések nem kifejezetten barátságosak az európai joggal szemben” – tette hozzá, amikor arról kérdezték, hogy az USA-t is ezen helyek közé sorolja-e.

A Google jogi igazgatója továbbra sem elégedett az uniós szabályozással: „Ez nem tisztességes verseny; ez egy szűk, önző érdekeket szolgáló panaszos csoport által kikényszerített termékrombolás, aminek az európai vállalkozások és fogyasztók isszák meg a levét. A szabályozásnak javítania kellene a termékeket, nem pedig rontania.” – jelentette ki.

A Bizottság utasította a Google-t, hogy 60 napon belül módosítsa az irányelveit, különben a napi átlagos árbevételének akár 5 százalékáig terjedő időszaki bírságot kockáztat. A Google anyavállalata, az Alphabet tavaly 402,83 milliárd dolláros árbevételt jelentett. (Fincancial Times)