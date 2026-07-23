Brit milliomosok kérlelik az új miniszterelnököt, hogy jobban adóztassa meg őket

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120 brit milliomos, köztük a korábbi labdarúgó, Gary Lineker, valamint Brian Eno zenei producer nyílt levélben fordult Andy Burnham új miniszterelnökhöz, azt kérve, hogy vessen ki rájuk magasabb adót:

„Megengedhetjük magunknak. Nem azok adójának megemeléséről beszélünk, akik minden nap felkelnek és megdolgoznak a jövedelmükért, hanem a legtehetősebbekéről, akiknek a bevételei a saját vagyonukból származnak.”

A Patriotic Millionaires (Hazafias Milliomosok) levele szerint ez egyenlőbb társadalomat eredményezne, ők egyébként a 10 millió font feletti vagyonokra kivetendő 2 százalékos adót támogatják. „A milliomosok hazafias emberek” – áll a levélben. „Szeretjük ezt az országot, és azt akarjuk, hogy sikeres legyen. De a sikerhez beruházásokra van szükség, az ehhez szükséges érintetlen tőke elsődleges forrása pedig nálunk van, adózatlan lehetőségként.” Hozzátették, hogy saját felmérésük szerint a milliomosok többsége magasabb adót szeretne a saját vagyoni osztályára.

Fotó: ANTHONY HARVEY/AFP

A brit állampolgároknak egyébként jelenleg is van lehetőségük, hogy önkéntesen pénzt vagy részvényeket adományozzanak a Pénzügyminisztériumnak.

Lineker mellett a levelet aláíró többi ismert személyiség között van például Richard Curtis, a Sztárom a párom rendezője, valamint Val McDermid skót krimiíró is.

A hírek között Andy Burnham miniszterelnök nem zárta ki a vagyonadó lehetőségét, amikor Lineker néhány nappal a miniszterelnökké válása előtt megkérdezte őt erről. A politikus akkor utalt rá, hogy egy ponton lehet, hogy „egy kicsivel többet kell majd kérnie” adóban. (BBC)

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