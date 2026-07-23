Donald Trump ismét hatalmas támadást fontolgat Irán ellen, állítása szerint „nagyobbat, mint valaha”

Az amerikai elnök az Axiosnak adott egy rövid interjút, ebben fejtette ki, hogy közel áll ahhoz, hogy meghozza a döntést egy Irán elleni hatalmas támadásról.

„Egy hatalmas támadást fontolgatok. Nagyobbat, mint valaha. Közel állok a döntéshozatalhoz. Fel vagyunk rá készülve.”

Azt ugyanakkor elismerte, hogy tisztában van azzal, ennek következményei lennének, aztán közölte azt is, hogy a döntést még nem hozta meg. Mindezt azok után mondta, hogy csütörtökön az olajárak ismét meghaladták a hordónkénti 100 dollárt, amire május óta nem volt példa.

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Az amerikai elnök szerint noha Izrael „két percen belül” csatlakozna, ha kérné, de szerinte senkire nincs szükségük egy Irán elleni támadáshoz.

Trump kijelentései azt követően hangzottak el, hogy korábban „súlyos katonai büntetéssel” fenyegette Iránt és a húszikat, miután az Irán által támogatott jemeni milícia megtámadott két szaúd-arábiai olajszállító tartályhajót a Vörös-tengeren.

António Guterres, az ENSZ főtitkára a Biztonsági Tanács előtt kijelentette, hogy a Közel-Kelet „az elképzelhetetlen szélére” sodródik, hangsúlyozva azt az érzést, hogy a régió egyre inkább a szakadékhoz közeledik.