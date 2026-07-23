Egy nagykanizsai férfi símaszkban, fegyverrel rabolt el hatvanezer forintot és két üveg vodkát egy benzinkútról

A 33 éves, nagykanizsai férfi 2026. július 21-én hajnali 3 óra körüli időben, símaszkban, kesztyűben és téli bakancsban megjelent egy nagykanizsai benzinkúton és a kezében tartott pisztollyal pénzt követelt. A shopban dolgozó, alkalmazott a felszólításnak eleget téve a pénztárból 60 000 forintot adott át a rablónak, aki ezután még két üveg vodkát is kikövetelt magának, majd távozott az üzletből.

Ezzel a pisztollyal ment benzinkutat rabolni a 33 éves férfi Fotó: Zala Vármegyei Főügyészség

A férfi a sikeres rablás után a sapkát, kesztyűket és a pólóját egy garázs tetejére dobta, a póló helyett egy, általa már korábban odakészített másik pólót vett fel, majd hazament.

A benzinkúton dolgozók részletes személyleírása a kamerafelvételek alapján a rendőrök három órán belül azonosították, majd a lakásában elfogták a rablót, aki beismerte a bűncselekmény elkövetését.

A férfi más ügyben is büntetőeljárás hatálya alatt állt, most a Zalaegerszegi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónap időtartamra elrendelte a férfi letartóztatását.