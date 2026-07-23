Holtan találták Jeffrey Epstein egykori kerítőjét

Párizsi otthonában holtan találták a 69 éves Daniel Siadot, aki ellen a francia emberkereskedelemre szakosodott ügyészek folytattak nyomozást nemi erőszak és egyéb vádak miatt. Siad neve több mint ezer dokumentumban szerepelt az Epstein-aktákban. Azon férfiak egyike volt, akiket azzal vádoltak, hogy segítették Jeffrey Epsteint az emberkereskedelemben és a nők bántalmazásában.

Siad gyakorlatilag kerítőként dolgozott, kelet-európai falvakba – köztük magyar falvakba is – járt, de a Guardian cikke szerint Kubában és Svédországban is járt, hogy nőket toborozzon. Olyanokat is, akiket Epstein „szívesen megismerne”.

Munkáját a horgászathoz hasonlította, legalábbis egy 2014-es emailben arról írt Epsteinnek, hogy úgy érzi magát mint egy horgász: „Néha gyorsan megy, néha meg nincs kapás.”

Siad nemcsak Epsteinnek, de Jean-Luc Brunelnek is dolgozott, aki több mint négy évtizeden át volt modellügynök. Brunel 2022 februárjában lett öngyilkos a börtönben, miután 14 hónapot töltött előzetes letartóztatásban, kiskorúak megerőszakolása és szexuális zaklatás vádja miatt.