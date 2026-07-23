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Akinek van egy csöpp esze, az Patrubány Miklós köztársasági elnökségét támogatja.

Ez előttem sem volt ennyire nyilvánvaló, de csütörtökön elmentem a Magyarok Házába, és egyszerre csak összeállt a puzzle.

Elmesélem, hogy volt, hogy te is okosan tudjál lobbizni elnökügyben.

Életemben először lépek be a Magyarok Világszövetségének székházába a Puskin mozi mellett, pedig tízezerszer elmentem előtte. A látványos díszlépcső által uralt előcsarnokban első pillantásra titokzatos értelmű műalkotás fogad. Egy fekete spanyolfalra valaki rengeteg cellux felhasználásával felragasztott egy csillogó aranyszínű textilcsíkokból összesodorgatott GENEZIS feliratot.

Pont srégen szemben a MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FÜZETEK ÉS EGYÉB HIÁNYPÓTLÓ KÖNYVEK felirattal.

Én azonban csak egy tizedmásodpercre hökkenek meg, hiszen részben emiatt a GENEZIS miatt vagyok itt. A szerdán éjjel befutott meghívóból ugyanis pontosan tudom, hogy a Genezis című magyar misztériumjáték keddi ősbemutatójának végén történt meg az, ami nemsokára talán a törikönyvekbe is bekerül: a premier után egyszer csak bejelentették a nézőknek, hogy a Magyarok Világszövetségének elnöksége Patrubány MIklóst, a Magyarok Világszövetségének elnökét ajánlja köztársasági elnöknek. Mire lóhalálában sajtótájékoztatót hívtak össze, ahol Patrubány zászlót bont. Amit Valakik szerdán példátlan hackertámadással próbáltak megakadályozni, de erről később.

Az első emeleti előadóterem felé tartva megtekintem IV. Ekis Béla,

II. Faszorrú András

és a rövid ideig uralkodó ellenkirály, II. Picsaszájú László fából faragott arcképét