Jimothy, a görnyedt mosómedve lett az internet új állatsztárja

Kiana Hall egy júliusi estén a férjével sétált Seattle Ballard nevű városrészében, amikor észrevett valamit egy parkoló autó alatt. Először macskának nézte, ezért elővette a telefonját, és közelebb ment. Amikor azonban az állat előmászott, Hall csak ennyit tudott kérdezni:
„Mit is látok?”
Seattle has recently sighted a Raccoon that frequents the local parks with Short Spine Syndrome (SSS).— Massimo (@Rainmaker1973) July 17, 2026
The locals have endearingly nicknamed him, "Jimothy". pic.twitter.com/6ScPfrcNn3
A felvételen egy szokatlanul rövid törzsű, gömbölyű testű és hosszú lábú mosómedve szaladt át a járdán. Hall Jimothynak nevezte el, mert – mint a Todaynek fogalmazott –
„egyszerűen úgy nézett ki, mint egy Jimothy. Nincs más magyarázatom”.
A néhány másodperces videó hamar virálissá vált az Instagramon. A mémekkel foglalkozó Know Your Meme szerint mára több mint nyolcmillió megtekintésnél és közel 400 ezer kedvelésnél jár. A környékbeliek közül többen is felismerték Jimothyt: egyikük biztonsági kamerája már korábban rögzítette, amint egy teraszon mászkált, a Redditen pedig chupacabrához és más rejtélyes, mitikus lényekhez hasonlították.
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