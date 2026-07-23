Kijöttek a felvételi ponthatárok: idén sokkal kevesebb ponttal is be lehet jutni jogászképzésre, de az ELTE politikatudományi szakán is jócskán visszaesett a ponthatár

Este 8-kor lettek nyilvánosak az idei felvételi ponthatárok a felvi.hu oldalán. A 2026 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre 140 427-en jelentkeztek, az elmúlt tíz évben ez volt a legmagasabb szám.

Néhány fontosabb információ:

A Semmelweis Egyetem általános orvosi karára 423 pont kellett szemben a tavalyi 427-tel.

Az ELTE jogász szakára 467 pont kellett a tavalyi 479 pont után, a Debreceni Egyetem jogász szakára viszont elég volt 415 pont is a tavalyi 434 után.

A Budapesti Corvinus Egyetem angol nyelvű nemzetközi tanulmányok szakára megemelték a ponthatárt, a tavalyi 455 pont után, idén 459 pont kellett. Ugyanígy a gazdálkodási menedzsment szakra a tavalyi 443 után idén 446 pont kellett.

A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem turizmus-vendéglátás szakára 371 pont is elég volt idén szemben a tavalyi 400 ponttal.

Az ELTE politikatudományi szakán is jókora visszaesés volt, 421 pont után idén 406 pont is elég.

Fotó: Kulturális és Innovációs Minisztérium/Cser Dániel/MTI/MTVA

A legmagasabb pontszám a Szegedi Tudományegyetem Bölcsész- és Társadalomtudományi Karán az osztatlan tanári (francia nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár) szakára kellett, 492-nél húzták meg a határt. A szegedi egyetemre egyébként 7343 hallgatót vettek fel. A felvettek száma alapján a legnagyobb képzési terület az orvos- és egészségtudomány 1125, a pedagógia 1102 fővel, valamint a bölcsészettudomány 971 új hallgatóval.

Minden korábbi rekordot megdöntve szeptemberben összesen 13 723 új hallgató kezdheti meg felsőfokú tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a tavalyinál 1140-nel több gólyát vesznek fel - közölte az intézmény. A jelentős létszámnövekedésben kiemelt szerepet játszik a gazdaságtudományi képzési terület, amelyre az egyetem a tavalyinál 700-zal több hallgatót vett fel (3345 fő). A legtöbb hallgatót a Gazdaságtudományi Kar veszi fel (3039 fő), amelyet a Bölcsészettudományi Kar (2282 fő), majd a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (1418 fő) követ. 2908 fővel rekordot döntött idén a pedagógusképzésre felvettek száma az ELTE-n.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) képzéseire 2592 jelentkező nyert felvételt, több nappali, állami ösztöndíjas szakon négyszáz pont feletti eredményre volt szükség a bejutáshoz. Itt az angol nyelvű nemzetközi igazgatási alapképzésre kellett a legtöbb pont: a felvételhez legalább 425 pontot kellett elérni. A nappali, állami ösztöndíjas államtudományi osztatlan képzés ponthatára 380 pont volt.

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közleménye szerint 2026 szeptemberében 101 572 hallgató kezdheti meg tanulmányait a magyar felsőoktatásban. Az idei bejutási arány 72 százalékos, vagyis közel háromnegyede a jelentkezőknek felvételt nyert.

Az általános felvételi eljárásban összesen 140 427 jelentkező vett részt, közülük 71 467 felvételiző jutott be az első helyen megjelölt képzésre. A legnépszerűbb képzési területek idén

a gazdaságtudományok (21.274 felvett hallgató),

a pedagógus képzés (16.199),

a műszaki tudományok (13.314),

bölcsészettudomány (9.855)

és informatika (7.753),

társadalomtudomány (7.447),

orvos és egészségtudomány (7.432).

A top szakok a felvett diákok száma alapján

a gazdálkodás és menedzsment szak (5.929),

mestertanár képzés (3.845),

jogász (3.811),

ápolás és betegellátás (3.185),

kereskedelem és marketing (3.036),

gyógypedagógia (2.800).

A tanárképzés a létszámot tekintve folyamatosan növekedik, ebben az évben 16.199 hallgatót vettek fel erre a képzési területre. Tanító (2.039) és osztatlan tanárképzésbe (2.617) idén rekord számú diák érkezik, összesen 4.656 hallgatóval.

A felvett diákok számát tekintve a legtöbb diákot idén is az ELTE fogadja 13.723 hallgatóval, de a top 10 listában 3 műszaki fókuszú egyetem is helyet kap. (MTI, Eduline)