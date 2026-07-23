Kós Hubert Milák Kristófról: Szomorú, hogy csak magára gondol és nem a csapatra

Kós Hubert a hamarosan kezdődő Európa-bajnokság kapcsán adott az M4 Sportnak hosszabb interjút. Az Egyesült Államokban készülő úszó arról beszélt, hogy a következő olimpiára még két-három plusz számot venne fel, de csakis olyanokat, amelyekben esélye van az éremszerzésre.

Kós hosszabban beszélt Milák Kristófról is, akiről egyelőre nem tudni, vállal-e váltószámot az Európa-bajnokságon, de az már gyakorlatilag biztosnak tűnik, hogy a 4x100 méteres vegyesváltó mellúszóhiánya miatt nem is nevez a viadalra.

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

„Ha van egy Milák Kristófunk, és lett volna egy közepes mellúszónk, akkor aranyéremre is esélyesek lettünk volna, ami még sohasem történt meg Magyarországon. Nagyon szomorú vagyok emiatt, azért is jöttem ide Hódmezővásárhelyre, hogy gyakoroljuk a váltásokat. A gyorsváltó így is indulni fog, még ha nem is lesz a Kristóf, próbálunk azzal a négyessel, ami összeáll, egy érmet nyerni” – mondta Kós. „Én azt érzem, hogy valaki akkor lesz legenda igazából, ha egy csapatot fel tud húzni maga köré. Ez egy elveszett lehetőség, amit most lehetett volna megalapozni. Amerikában a váltó az egyik legfontosabb dolog, hiszen tudják, hogy érmesek lesznek minimum, ha összeáll a legjobb négyes. Kristóf picit máshogy működik, ami nem vesz el semmit a tehetségéből, de szomorú, hogy csak magára gondol és nem a csapatra” – folytatta.