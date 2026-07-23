L. Simon László: Az idei plakátkampányunk penetráns volt

Panelbeszélgetésnek indult, de villámgyorsan L. Simon László one-man show-jává vált a polgári értékek képviseletéről és jövőjéről rendezett kerekasztal Tusványoson. A volt kulturális államtitkár úgy sziporkázott, mint 2018-ban, amikor elmondta Orbán János Dénesnek a legendás, „Nem tudom, hogy miben szocializálódtatok Erdélyben, de ne menjünk ebbe az irányba, könyörgöm, az anyaországban!” mondatát.

L. Simon mostani beszélgetőpartnere Navracsics Tibor, Fodor Gábor és Győri Enikő moderátor volt. A tavalyihoz képest visszafogott érdeklődés mellett zajló Tusványoson kifejezetten sokan hallgatták a kerekasztalt, az érdeklődők be sem fértek a sátorba. A leglelkesebb néző Hoppál Péter volt, aki az első sorban, a földön ülve hümmögte végig a Fidesz polgári szárnyához sorolt politikusok okfejtéseit.

L. Simon erősen indított: kijelentette, hogy a polgár Mádl Ferenc-i fogalmának jelenleg nincs képviselete az országban, a Fidesz és Orbán Viktor pedig egy idő után lecserélte a polgár fogalmát a plebejusra, és plebejuskormányzást vitt. Szerinte az elvileg a polgárság megerősítésére létrehozott családtámogatási rendszer sem a polgárság bővítését szolgálta, hanem sokkal inkább az építőipart, mert 90 százalékban csak a felső középosztály tudott vele élni. „A Fidesz bukásához is hozzájárult, hogy a polgárság kikerült a párt fókuszából.”

L. Simon László és Navracsics Tibor Fotó: Kristóf Balázs/444

Navracsics utóbbiban egyetértett L. Simonnal, szerinte is a vereség egyik fontos oka volt, hogy a polgári Magyarország nem kapta meg azt a figyelmet, amit megérdemelt volna. Viszont azt mondta, hogy az elmúlt 16 évben nem elszegényedés, hanem gazdagodás volt, így pedig megszületett a magyar polgárság, az erős középosztály, ami végül a Tiszára szavazott. Szerinte azért, mert ezek az emberek úgy érezték, hogy nem élnek jól, a Fidesz pedig elvette előlük a levegőt.

Navracsics arról is beszélt, hogy kevés kormány tudott annyit tenni a polgárságért, mint a 2010-2026 közötti Fidesz-kormány, de mindezt úgy csinálta, hogy közben nem akarta a polgárokat megszólítani. A kommunikációban nagyon egyszerű üzeneteket fogalmaztak meg, amik egy ponton túl már senkinek sem szóltak. Szerinte ez a 16 év idilli időszak volt, amikor a polgár kezdte magát úrnak érezni, és elvárta volna a kormánytól, hogy az ideológiai kérdésekben is úgy foglalkozzon vele, ahogy a gazdasági meggyőzésben teszi. Viszont ez nem történt meg. „Joggal van megsértődve a magyar polgárság a Fideszre és a KDNP-re. A mi feladatunk, hogy újra felvegyük a kapcsolatot.”

Navracsics a fiatalok politikai véleményével kapcsolatban felidézte az egyetemi oktatói élményeit is. Azt mondta, 2006-ban azt látta, hogy az egyetemi hallgatók 80 százalékban fideszesek voltak, 2026-ban viszont 90 százalékban tiszások és 10 százalékban mi hazánkosak. „Nem volt köztük fideszes.”

Navracsics Tibor Fotó: Kristóf Balázs/444

Az óvatos Navracsics után L. Simon szintet lépett, és kifejezetten izgalmasra pörgette az eseményt. Azzal kezdte, hogy különutasnak tartja magát, és szerinte önkritikusnak kell lenni ahhoz, hogy tanulni lehessen a hibákból. Ezt a mondatát többen hangosan megtapsolták a sátorban. Köztük volt Navracsics is, akit L. Simon egyből meg is szólított: „majd akkor tapsolj Tibor, ha újra miniszter leszel”.

A vicc után L. Simon úthenger üzemmódra váltott. Először kijelentette, hogy Lázár János mindent megtett azért, hogy lebontsa, amit Navracsics közigazgatási miniszterként szépen felépített. Majd elmondta, hogy a Fidesz gazdaságpolitikája verseny-, polgár-, és kkv-ellenes volt. Aztán a párt belső működését kritizálta.

„Nem lojalitást vártunk el, hanem szervilizmust. A szervilizmus pedig kizárja, hogy kritikát fogalmazzál meg. Így az a hamis képzet alakult ki a párt felső vezetésében, hogy minden jól megy. Amikor két héttel a választás előtt azt mondtam, hogy baj van, lehülyézték.”

L. Simon szerint 2015 környékén indult rossz irányba a Fidesz. Akkor miniszterhelyettes volt, és azt tapasztalta, hogy olyan kampány részese lett, aminek nem volt a célközönségében. A Soros-kampánynál finoman megfogalmazta az aggályait, de a kampánystratégák azt mondták neki, hogy sikeres lesz a kampány. „Rövid távon az is lett, de szépen lassan amortizálta a közösségünket, és elvezetett a bukásunkhoz. Az idei plakátkampányunk már penetráns volt.”

Fotó: Kristóf Balázs/444

L. Simon a Fidesz és a fiatalok viszonyának elemzésével tette fel az i-re a pontot. Azt mondta, a párt vezetése a saját gyerekeire se figyelt oda, ezt a problémát pedig szerinte nem lehet úgy elintézni, ahogy a tiszás fiatalok szüleit lehülyéző Kövér László tette a választás után Bayer-showban. „A konzervatív politika teljesen elvesztette a fiatalokkal való kapcsolatot. Magunkban kell keresni a kulcsot, és nem a fiatalokat kell hibáztatni.”

Ekkor az egyik néző bekiabált, hogy „azért ők is hibásak!”. A reakció sokat sejtetett L. Simon jelenlegi párton belüli pozíciójáról.