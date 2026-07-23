L. Simon László: Az idei plakátkampányunk penetráns volt

Panelbeszélgetésnek indult, de villámgyorsan L. Simon László one-man show-jává vált a polgári értékek képviseletéről és jövőjéről rendezett kerekasztal Tusványoson. A volt kulturális államtitkár úgy sziporkázott, mint 2018-ban, amikor elmondta Orbán János Dénesnek a legendás, „Nem tudom, hogy miben szocializálódtatok Erdélyben, de ne menjünk ebbe az irányba, könyörgöm, az anyaországban!” mondatát.
L. Simon mostani beszélgetőpartnere Navracsics Tibor, Fodor Gábor és Győri Enikő moderátor volt. A tavalyihoz képest visszafogott érdeklődés mellett zajló Tusványoson kifejezetten sokan hallgatták a kerekasztalt, az érdeklődők be sem fértek a sátorba. A leglelkesebb néző Hoppál Péter volt, aki az első sorban, a földön ülve hümmögte végig a Fidesz polgári szárnyához sorolt politikusok okfejtéseit.
L. Simon erősen indított: kijelentette, hogy a polgár Mádl Ferenc-i fogalmának jelenleg nincs képviselete az országban, a Fidesz és Orbán Viktor pedig egy idő után lecserélte a polgár fogalmát a plebejusra, és plebejuskormányzást vitt. Szerinte az elvileg a polgárság megerősítésére létrehozott családtámogatási rendszer sem a polgárság bővítését szolgálta, hanem sokkal inkább az építőipart, mert 90 százalékban csak a felső középosztály tudott vele élni. „A Fidesz bukásához is hozzájárult, hogy a polgárság kikerült a párt fókuszából.”
Navracsics utóbbiban egyetértett L. Simonnal, szerinte is a vereség egyik fontos oka volt, hogy a polgári Magyarország nem kapta meg azt a figyelmet, amit megérdemelt volna. Viszont azt mondta, hogy az elmúlt 16 évben nem elszegényedés, hanem gazdagodás volt, így pedig megszületett a magyar polgárság, az erős középosztály, ami végül a Tiszára szavazott. Szerinte azért, mert ezek az emberek úgy érezték, hogy nem élnek jól, a Fidesz pedig elvette előlük a levegőt.
Navracsics arról is beszélt, hogy kevés kormány tudott annyit tenni a polgárságért, mint a 2010-2026 közötti Fidesz-kormány, de mindezt úgy csinálta, hogy közben nem akarta a polgárokat megszólítani. A kommunikációban nagyon egyszerű üzeneteket fogalmaztak meg, amik egy ponton túl már senkinek sem szóltak. Szerinte ez a 16 év idilli időszak volt, amikor a polgár kezdte magát úrnak érezni, és elvárta volna a kormánytól, hogy az ideológiai kérdésekben is úgy foglalkozzon vele, ahogy a gazdasági meggyőzésben teszi. Viszont ez nem történt meg. „Joggal van megsértődve a magyar polgárság a Fideszre és a KDNP-re. A mi feladatunk, hogy újra felvegyük a kapcsolatot.”
Navracsics a fiatalok politikai véleményével kapcsolatban felidézte az egyetemi oktatói élményeit is. Azt mondta, 2006-ban azt látta, hogy az egyetemi hallgatók 80 százalékban fideszesek voltak, 2026-ban viszont 90 százalékban tiszások és 10 százalékban mi hazánkosak. „Nem volt köztük fideszes.”
Az óvatos Navracsics után L. Simon szintet lépett, és kifejezetten izgalmasra pörgette az eseményt. Azzal kezdte, hogy különutasnak tartja magát, és szerinte önkritikusnak kell lenni ahhoz, hogy tanulni lehessen a hibákból. Ezt a mondatát többen hangosan megtapsolták a sátorban. Köztük volt Navracsics is, akit L. Simon egyből meg is szólított: „majd akkor tapsolj Tibor, ha újra miniszter leszel”.
A vicc után L. Simon úthenger üzemmódra váltott. Először kijelentette, hogy Lázár János mindent megtett azért, hogy lebontsa, amit Navracsics közigazgatási miniszterként szépen felépített. Majd elmondta, hogy a Fidesz gazdaságpolitikája verseny-, polgár-, és kkv-ellenes volt. Aztán a párt belső működését kritizálta.
„Nem lojalitást vártunk el, hanem szervilizmust. A szervilizmus pedig kizárja, hogy kritikát fogalmazzál meg. Így az a hamis képzet alakult ki a párt felső vezetésében, hogy minden jól megy. Amikor két héttel a választás előtt azt mondtam, hogy baj van, lehülyézték.”
L. Simon szerint 2015 környékén indult rossz irányba a Fidesz. Akkor miniszterhelyettes volt, és azt tapasztalta, hogy olyan kampány részese lett, aminek nem volt a célközönségében. A Soros-kampánynál finoman megfogalmazta az aggályait, de a kampánystratégák azt mondták neki, hogy sikeres lesz a kampány. „Rövid távon az is lett, de szépen lassan amortizálta a közösségünket, és elvezetett a bukásunkhoz. Az idei plakátkampányunk már penetráns volt.”
L. Simon a Fidesz és a fiatalok viszonyának elemzésével tette fel az i-re a pontot. Azt mondta, a párt vezetése a saját gyerekeire se figyelt oda, ezt a problémát pedig szerinte nem lehet úgy elintézni, ahogy a tiszás fiatalok szüleit lehülyéző Kövér László tette a választás után Bayer-showban. „A konzervatív politika teljesen elvesztette a fiatalokkal való kapcsolatot. Magunkban kell keresni a kulcsot, és nem a fiatalokat kell hibáztatni.”
Ekkor az egyik néző bekiabált, hogy „azért ők is hibásak!”. A reakció sokat sejtetett L. Simon jelenlegi párton belüli pozíciójáról.