Lezuhanhatott egy Szu-37-es harci repülőgép Moszkva mellett

Lezuhant egy kiképző-harci repülőgép a moszkvai régióban. A repülőgép felszállás közben zuhant le egy lakatlan területen, de nem okozott kárt, mivel a pilóta a jelentések szerint sikeresen katapultált – jelentette a TASZSZ orosz állami hírügynökség a Védelmi Minisztériumra hivatkozva.

Ez lehet a lezuhant repülőgép Fotó: Supernova Plus / Telegram

A Komszomolszkaja Pravda orosz beszámolója szerint egy Szu-57-es vadászgép zuhant le, ez Oroszország ötödik generációs, lopakodó vadászgépe, amelyet az Ukrajna elleni háborúban elsősorban nagy hatótávolságú csapásokra használnak. A Szu-57-es az orosz légierő egyik legfejlettebb és legdrágább harci repülőgépe, egy darab ára 100 és 120 millió dollár között mozoghat. (Kyiv Independent)