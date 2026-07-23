Magyar Péter bejelentette, hogy erősebb jogosítványokat kap a NAV, átvizsgálják az Állami Számvevőszéket, az Eximbank ügyeiben feljelentéseket tettek

A kormányszóvivői sajtótájékoztató főbb bejelentései:

döntöttek arról, hogy 100 ezer forintos iskolakezdési utalvány jár a rászoruló gyerekeknek (ez nagyjából 400 ezer gyereket jelent),

szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket,

indul a Baross Gábor vasútfejlesztési program, főként uniós pénzekből,

létrehoznak egy 3 milliárd forintos azbesztalapot, az érintett önkormányzatok pályázhatnak majd rá,

az állami cégek vezetőinek díjazását jelentősen csökkentik, ahogy az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok számát és javadalmazását is,

a NAV erősebb jogosítványokat kap a vagyonosodási vizsgálatokhoz, 20 évre visszamenőleg vizsgálhatják politikusok és felsővezetők mellett a velük egy háztartásban élőket is vizsgálhatják,

elvi döntést hoztak arról, hogy elrendelik az Állami Számvevőszék működésének teljes felülvizsgálatát.

Magyar Péter miniszterelnök emellett arról is beszélt, hogy a Gazdasági és Energetikai Minisztérium négy ügyben tett feljelentést, mind az állami tulajdonú Eximbankhoz köthető:

59 milliárd forintos ügy, ami a Tiborcz István-féle Sofitel szállodával van összefüggésben, itt a bank mindössze 2 nap alatt hozott döntést, ami szembement a saját belső szabályaival. A minisztérium hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt tett feljelentést. A Szíjj László-féle Duna Aszfalt kapott a banktól 126 milliárd forintos támogatást egy Afrika-projektre, amivel Zambia és a Kongói Demokratikus Köztársaság között épült volna gyorsforgalmi út. Mivel mindkét ország a legmagasabb kockázati kategóriába tartozott a hitelminősítések szerint, ezért a miniszterelnök szerint aggályos mértékű kockázatot vállalt az állam ebben a projektben (11 milliárd forintig ugyanis kezességet vállalt), itt is hűtlen kezelés gyanújával tettek feljelentést. A Dunakeszi Járműjavító vasútikocsi-javító projektjét is vizsgálták, az egyiptomi állami vasút 576 milliárd forintos állami hitelt kapott, hogy 1300, magyar-orosz együttműködésben gyártott vasúti kocsit tudjon vásárolni, ám miután a háborús szankciók miatt az oroszok kiszálltak az ügyletből, a magyar cég pedig csődbe ment, még 200 kocsi nincs leszállítva. Hűtlen, hanyag kezelés és csőd bűncselekménye miatt tettek feljelentést. Az Észak-Macedóniának nyújtott 360 milliárd forintos szabad felhasználású, kedvezményes kamatozású hitel ügyében is feljelentést tettek.

Újságírói kérdésre Magyar Péter elmondta még, hogy az ideiglenes köztársasági elnök kiválasztása ügyében nem ígértek társadalmi egyeztetést, azt dezinformációnak nevezte (erről többek közt itt és itt írtunk korábban), az ideiglenes elnök megválasztása az Országgyűlés feladata, sok javaslatot kaptak, de a Tisza nem fog olyan jelöltet ajánlani, akinek politikai múltja van, neveket nem akart mondani, egyelőre beszélgetések zajlanak, a Tisza-frakció nem ült még össze egyeztetni.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az Állami Számvevőszék átvilágításával kapcsolatban azt monda, már a kampány során jelezték, hogy kiket tekintenek „Orbán-báboknak”, ők sem maradhatnak a helyükön (igen, ebbe bele tartozik az ÁSZ jelenlegi elnöke, Windisch László is), ahogy a Kúria, az OBH és a Versenyhivatal elnöke, vagy éppen az adatvédelmi biztos.

A közmédia arra volt kíváncsi, hogy az Eximbank ügyében felmerül-e Szijjártó Péter volt külügyminiszter politikai felelőssége, illetve büntetőjogi felelőssége, Magyar szerint politikai felelőssége mindenképp van, azt viszont a nyomozó hatóságoknak kell kideríteniük, hogy büntetőjogi felelőssége is volt-e.

A G7 ma reggel azt írta, nagyon szoros határidővel zajlik Balásy Gyula cégeinek jogi és pénzügyi átvilágítása, ami ha kedvező képet fest a vállalatokról, akkor Magyar Péter korábbi bejelentésével ellentétben az állam mégis átveheti őket. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón azt mondta: nincs politikai szándék a Balásy-cégek átvételére.

Az idei költségvetési hiánnyal kapcsolatban Magyar azt mondta, hogy 7,5 százalék tűnik reálisnak, de az ideális 7 százalék lenne („Sajnos ilyen örökséget kaptunk az előző kormánytól.”), jövőre viszont 6 százalék alatt kell lennie a miniszterelnök szerint, bár azt hozzátette, Kármán András pénzügyminiszter lehet, hogy alacsonyabb számot mondana ennél.

Magyar azt is elárulta, hogy egyelőre nincs céldátuma az új alkotmány elfogadásának, és nem árulta el, hogy kit látna szívesen legfőbb ügyészként (Nagy Gábor Bálint tegnap mondott le, megbízatása augusztus 25-én jár le), az új legfőbb ügyész jelölése ugyanis a köztársasági elnök feladata, „de kiváló ügyészek dolgoznak az ügyészségeken.”

Az újságírói kérdéseket viszonylag hamar lekeverték - a 444 sem kapott szót -, mivel a miniszterelnöknek el kellett mennie, ám bár nem kapott kérdést a benzinárakról, végezetül előrántott egy halom grafikont, és azt magyarázta, hogy míg jelenleg 615 forint a dízel átlagára, az Orbán-kormány alatt több olyan is időszak volt, amikor nem volt védett ár, az átlagár pedig 800 forint környékén mozgott (ez a téma már a kedden Parlamentben is felpaprikázta Magyart, amikor a Fidesz kérdezte az üzemanyagárakról).