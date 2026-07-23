Már ősszel visszakerülnek a javítóintézetek a büntetés-végrehajtástól a gyerekvédelemhez

„A javítóintézetek tervezetten 2026. őszi hatállyal – a kormányzat ez irányú törekvéseinek eredményeképpen – visszakerülnek a gyermekvédelmi ellátórendszerbe” – válaszolta a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) a HVG kérdésére. Vagyis ahogy a lap is írja, az új kormány teljes egészében visszafordítja azt a folyamatot, amit az Orbán-kormány indított el a Szőlő utcai botrány csúcsán, abban bízva, hogy csökkenthetik a politikai károkat, ha a javítóintézeteket berakják a büntetésvégrehajtás alá.
A visszarendezésről már zajlanak az előkészítő egyeztetések, jelenleg a Szociális- és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára, Gyurkó Szilvia vezetésével készült szakmai koncepciót véleményezi a BVOP, a javítóintézetek parancsnokai, illetve nevelési vezetői.
Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára a HVG-nek azt mondta, „nem egyszerű visszaintegrálásról van szó”.
„Nagyobb odafigyeléssel, több támogatással, sokkal komplexebb segítségnyújtással kell készülni fenntartói oldalon a gyermekvédelmi rendszernek, ha azt szeretnénk, hogy a gyerekek és az értük felelős felnőttek egyaránt jól legyenek a javítóintézetekben” – mondta Gyurkó, aki arról is beszélt, hogy a javítóintézetek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartása alá kerülnek, ahol korábban is voltak, de nem ugyanaz a működés folytatódik.