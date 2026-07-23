Nem zökkenőmentes a leválás az orosz energiáról: orosz hátterű nukleáris projektet engedélyeztek a német hatóságok

Az alsó-szászországi tartományi hatóságok engedélyezték egy, az orosz állami tulajdonú Roszatomhoz kapcsolódó nukleáris projekt megvalósítását – írja a Politico.

Alsó-Szászország környezetvédelmi minisztériuma engedélyt adott a francia Framatome vállalatnak, hogy az északnyugat-németországi Lingen városában orosz tervezésű nukleáris fűtőrudakat és fűtőelem-kazettákat gyártson. A francia–orosz projektet a Framatome – a francia állami tulajdonú EDF leányvállalata – működteti majd. A gyártáshoz kulcsfontosságú orosz alkatrészeket pedig a Roszatom leánycége, a TVEL fogja szállítani. A TVEL nem vesz részt az üzem működtetésében, de az Oroszországban gyártott alkatrészeket biztosítja.

A terv korábban regionális és szövetségi kormányzati körökben is aggodalmat váltott ki a lehetséges biztonsági kockázatok miatt, mégis megkapta az engedélyt a hatóságoktól, szigorú feltételekkel. Ezek közé tartozik például, hogy a Roszatom és a TVEL alkalmazottai nem léphetnek be az üzembe, a Framatome alkalmazottainak pedig az orosz cég dolgozóival való kapcsolattartás során külön szabályokat kell betartaniuk.

Illusztráció: Eugene Odinokov/Szputnyik

Mindenki egymásra mutogat

Alsó-Szászország szerint az engedély kiadásában kulcsszerepet játszott a biztonsági hatóságoknak az orosz részvételről készített frissített értékelése, amit a német szövetségi környezetvédelmi minisztérium vezetésével készítettek.

Bár a projektről végső soron Alsó-Szászország környezetvédelmi minisztériuma döntött, a tartományi környezetvédelmi miniszter szerint a szövetségi kormány jóváhagyása és a módosított biztonsági értékelés „alapvetően téves”, de egy jogállamban működő tartomány vezetőjeként ezt el kellett fogadnia. A tartományi környezetvédelmi minisztérium közölte, megkérdezték a szövetségi minisztériumot, fennáll-e még a lehetőség, hogy a kérelmet belső vagy külső biztonsági okokra hivatkozva elutasítsák. Berlin válasza egyértelmű volt: „A jelenlegi ismeretek, a kockázati potenciál értékelése és az előírt feltételek alapján nem áll fenn olyan helyzet, amely jogszerűen megalapozná az engedély megtagadását. Kritikusok szerint a lingeni projekt jóváhagyása szinte kizárólag kétféleképpen értelmezhető: vagy egy sikeres orosz befolyásolási művelet eredményeként, vagy felfoghatatlan felelőtlenségként.

A szövetségi környezetvédelmi minisztérium ugyanakkor tagadja, hogy felelősség terhelné a döntésért, arra hivatkozva, hogy a tényállás kivizsgálása és értékelése az engedélyező hatóságként eljáró alsó-szászországi környezetvédelmi minisztérium feladata. Bár a tartományi minisztérium szövetségi felügyelet alatt áll, döntéseit önállóan hozza meg, amennyiben a szövetségi minisztérium nem vonja magához az ügyben a döntési jogkört. A gyakorlatban azonban a szövetségi minisztérium már 2022 óta részt vesz a projektben, mivel fenntartotta magának a jogot arra, hogy jóváhagyja a végső döntést – amit most meg is tett.