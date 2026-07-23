Orbánék 202 millió forint közpénzt biztosan elköltöttek a tusványosi utazásokra az elmúlt években

„A Szijjártó Péter-féle Külügyminisztérium 2025-ig több mint 202 millió adófizetői pénzt költött a tusványosi résztvevők utazására, szállására, étkezésére és egyéb hasonló jellegű kiadásaira. Ezek az állami költések leginkább Orbán Viktorhoz és delegációjához, valamint Semjén Zsolt volt miniszterelnök-helyetteshez és kíséretéhez kapcsolódtak” – írja Facebook-oldalán a Külügyminisztérium államtitkára, Velkey György László az eddig fellelt dokumentumok alapján.

Ezekből tudható az is, hogy általában Orbánnal tartott a honvédségi Falcon különgépen Havasi Bertalan, Kaminsky Fanny, Orbán Balázs és Máté János.

„2022-ben felfért még melléjük a repülőgépre Kocsis Máté, a Fidesz akkori frakcióvezetője, hazafelé pedig egy potyautasnyi hely is maradt: Schiffer Andrásnak (ő legalább visszafizette az útiköltséget az államkasszának)”, írta.

Előfordult az is, hogy magángépet béreltek Orbánnak, 2014-ben 7,3 millióért, 2015-ben pedig 10,4 millióért, de költöttek Orbán beszédének fordítására, VIP-várókra és a Türk Tanácstól érkezők tusványosi kiadásaira is.

Ehhez a különleges bánásmódhoz képest az áprilisi történelmi vereség után Orbán Viktor már menetrend szerinti Wizz Air-géppel kénytelen elutazni Tusványosra, erről egy videót is megosztott. Ennek tanúsága szerint a gépen ülők először meglepődtek, volt, aki el is sírta magát Orbán láttán, majd többen fotózkodni akartak a volt miniszterelnökkel.