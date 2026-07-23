Oroszország előre megy, nem hátra: utcai telefonokat szerelnek fel a Krímben

Az Oroszország által ellenőrzött, Ukrajna által pedig egyre gyakrabban támadott Krím-félszigeten nyilvános utcai telefonokat szerelnek fel, hogy vészhelyzet esetén értesíteni tudják a rendőrséget és a mentőket. Ezt a mobilkommunikáció alternatívájaként is lehet használni, azt ugyanis a területet érő gyakori ukrán támadások miatt gyakran zavarják. A Krím nyugati partján fekvő Jevpatorija város vezetése közölte, hogy már városszerte ki is helyezték a telefonokat a segélyhívások lebonyolítására.

A kép illusztráció Fotó: Szabó Tibor / Pexels

Ukrajna ellátási útvonalakat, katonai bázisokat és erőműveket támad a Krímben, amelyet Oroszország 2014-ben foglalt el és csatolt egyoldalúan magához. Szerdán a krími helyi hatóságok közölték, hogy 17 civil megsérült egy éjszakai dróntámadásban Jalta városában, ahol egy emeletes lakóházat ért találat.

A Krím, amely népszerű üdülőhelynek számít, áramkimaradásoktól és üzemanyaghiánytól szenved – utóbbit az oroszországi ellátási láncok és olajfinomítók elleni ukrán dróncsapások okozták. A helyzet miatt gyermektáborokat kellett törölni, valamint csökkenteni kellett a kávézók és a tömegközlekedés nyitvatartási, illetve működési idejét. (Reuters