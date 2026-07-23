Rottytájékoztató, vasutak és a csótánypárt

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt nap legérdekesebb-fontosabb híreivel. Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.
Ma reggeli vezető anyagunk arról szól, hogy az a Jász Nemzet Egyesület is kapott a hírhedt NKA-s pénzekből, melynek még honlapja sincs: találtunk olyan koncertelszámolást tőlük, amelyeknek a fellépői nem is tudtak arról, hogy felléptek. A közpénzek nagy része pedig olyan rendezvényekre ment, amelyeket a fideszes képviselő Pócs János szervezett.
Kapkodtuk a fejünket szerdán: egyrészt váratlanul lemondott a legfőbb ügyész, és mint gyorselemzésünkben írtuk, Nagy Gábor Bálint úgy fest eddig bírta a választás után megtáltosodó ügyészség élén. De hír volt az is, hogy házkutatást tartott a NAV a Családbarát Magyarország Központnál, nyomoz a rendőrség a Kréta és a Neptun Palkovics-közeli cégcsoportja ügyében, és újabb fideszes gyanúsított és letartóztatás is volt az NKA-ügyben.
Szerdán jelentős vasútfejlesztési programot jelentett be Magyar Péter és Vitézy Dávid, kiderült az is, hogy meghosszabbítják az M3-as metrót is, és beszámoltunk arról is, hogy egy nappal azután, hogy Magyar kormányzati vizsgálatokat jelentett be a BYD-nél, ellenőrök jelentek meg Szegeden, a kormány szerint Orbánék vendégmunkásokkal akarták feltölteni a gyárat.
Sajtótájékoztatót hívott össze tegnap Orbán Viktor is, és az esemény jól passzolt a párt jelenlegi állapotához, bár az önkény ellen harcot hirdető pártvezető szerint a Fidesz amúgy jelenleg erősödő pályán van. Kapcsolódott ehhez érintőlegesen cikkünk arról, hogy Szíjj László cége már nem támogatja a Felcsútot, és Száraz István is egy furcsa címre költöztette az egyik cégét. És beszámoltunk arról is, hogy interjút adott Sulyok Tamás és Hankó Balázs is, utóbbi szerint kormánydöntés volt az NKA-támogatások megítélése.
Indul közben Tusványos is, ami idén nagyon más hangulatban zajlik majd, mint az elmúlt években. Természetesen tudósítunk majd a fesztiválról, ahova már nem úgy érkeznek a fideszes srácok, mint régen.
Ukrajnában Zelenszkij engedett a tüntetőknek és menesztette az ukrán hadsereg főparancsnokát, és mint megírtuk, az egyik legnépszerűbb tábornok kinevezésével próbálhatja meg csillapítani az indulatokat és átalakítani a hadsereget. Hír volt még, hogy négy napon belül másodszorra mértek dróncsapást az ukránok Oroszország legnagyobb online kiskereskedőjének, a Wildberriesnek a raktáraira, és hogy Putyin már egyetlen négyzetkilométer megszállt területet sem adna vissza Ukrajnának.
Indiában a lecsótányozott fiatalok tüntetnek hetek óta a kormány ellenére, és a tiltakozások csak erősödtek azóta, hogy a hatalom rájuk küldte a rendőrséget, és hír volt még, hogy
Thomas Tuchel papíron sikeresebb az angol válogatott élén, mint az 1966-os vb-győzelem óta bárki, mégsem tudja neki megbocsátani a közvélemény az argentinok ellen elbukott elődöntőt. Hol hibázott a kapitány, és mit tartogat számára a jövő?
1910-ben 200 autógyártó volt Amerikában, 1950-re kevesebb, mint 10 szereplő maradt talpon. Honnan tudjuk előre, hogy melyikbe kell befektetni? A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek a trendi iparágakról.
Az eljárás a 2018–2020 közötti időszak gazdálkodásával összefüggő költségvetési csalás megalapozott gyanújával kapcsolatos.
Nagy Gábor Bálintot ugyanazon a napon választották legfőbb ügyésznek, mikor Polt Pétert alkotmánybírósági elnöknek. Szinte egyszerre távoznak, igaz, Polt nem magától.
A szaúdi koronaherceg korábban kijelentette, hogy ha Irán atomfegyvert fejleszt, akkor Szaúd-Arábia is ezt fogja tenni.
Pete Hegseth feszült meghallgatáson kért még 70 milliárd dollárt rendkívüli katonai kiadásokra, hogy fedezni tudják az iráni háború költségeit.
Online viccnek indult, a Csótány Néppárt pár hónap alatt komoly mozgalommá nőtte ki magát. Az oktatási rendszer reformját követelő fiatalok megpróbáltak elvonulni az indiai parlamentig, de a rendőrök ezt nem hagyták, 21 napja éhségsztrájkoló aktivistájukat pedig elvitték.
Az új kormány feljelentése után hivatali visszaélés miatt nyomoznak. Több tízmilliárdos tendereket zsebeltek be Fauszt Zoltánék.
Hankó szerint nemcsak országosan, hanem helyi szinten is ki akarják iktatni.
Hosszú évekig vitáztak arról, mi legyen a 17. századi egykori fogadó sorsa, ahol 1889 áprilisában megszületett Adolf Hitler, mivel az osztrák hatóságok meg akarták akadályozni, hogy neonáci zarándokhellyé váljon. Rendőrőrs lett belőle.
Harmincöt éve jár össze a nagy csapat Tusványoson fröccsözgetni. Jóban-rosszban együtt, átvészeltek egyet s mást, de a főnök már évek óta évszázados tervekről meg fajkeveredésről hablatyol, most pedig akkorát buktak, hogy abba a teljes társaság beleremegett. Orbán Viktornak egy zavarodott sátortábor előtt kell utat mutatnia.
Egy hongkongi lap szerint kínai vállalatvezetők attól tartanak, hogy a BYD-ügy más Magyarországon működő cégekre is negatív hatással lehet.
Olekszandr Szirszkij helyére eddigi helyettesét, a 43 éves Mihajlo Drapatijt nevezte ki Zelenszkij, aki népszerű, harcedzett tábornoknak számít.
A vasúti fejlesztési program első pontja a versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre.
A Kreml állítólag bekeményített az ukrán csapások miatt, és Trumpnak is üzenni akarnak.
Thomas Tuchel papíron sikeresebb, mint az 1966-os vb-győzelem óta bárki, mégsem tudja neki megbocsátani a közvélemény az argentinok ellen elbukott elődöntőt. Hol hibázott a kapitány, és mit tartogat számára a jövő?
Ahogy az önkény erősödik, a Fidesz is erősödik – magyarázta az ellenállást hirdető volt miniszterelnök.
1910-ben 200 autógyártó volt Amerikában, 1950-re kevesebb, mint 10 szereplő maradt talpon. Honnan tudjuk előre, hogy melyikbe kell befektetni? A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek a trendi iparágakról.
Az új székhelyre több mint 6000 cég van bejegyezve, döntő többségük már megszűnt vagy felszámolási, kénytörlési, végrehajtási eljárás van folyamatban.
A választás után az elsők között hátrált ki Mészáros Lőrinc egyik üzleti partnere, Szíjj László, rajta kívül három cég is eltűnt a szponzorfalról.
Nagy Gábor Bálint megbízatása 2026. augusztus 25-ével szűnik meg. Magyar Péter miniszterelnök ezzel a kérdéssel reagált: „Uraim, ki lesz a következő?”
Rottyon van a gatya: állítólag nem volt internet a pártszékházban, ezért egy kocsibejárón nyomakodva lehetett 20 percig egy 6 sávos út és egy zajos építkezés között a tűző napon kérdezni a Fidesz elnökét arról, hogyhogy olyasvalaki lett a párt frakcióvezetője, aki még 2009-ben is az SZDSZ jelöltje volt.
Most már heten vannak őrizetben.
A Jász Nemzet Egyesület kapott a hírhedt NKA-s pénzekből, honlapjuk nincs. Találtunk olyan koncertelszámolást tőlük, amelyeknek a fellépői nem is tudtak arról, hogy felléptek. A közpénzek nagy része pedig olyan rendezvényekre ment, amelyeket a fideszes képviselő Pócs János szervezett.
A leköszönő köztársasági elnök interjút adott, amiben ontotta magából az olyan szórakoztató megnyilvánulásokat, mint például hogy „az alkotmányjog nem vicc!”
A népszerű Mihajlo Drapatij kinevezése egyszerre válasz a tiltakozásokra és kísérlet arra, hogy a mereven központosított parancsnoki rendszert egy gyorsabb, decentralizáltabb és nagyobb személyes felelősségre épülő működés váltsa fel.
A fertőzött személy előzőleg mormotahúst evett.
A már meglévő felhasználóknak négy hónapja lesz majd az életkoruk igazolására, akik 15 évnél fiatalabbak, azoknak a fiókját le fogják tiltani.
Ismét óriási lánggal égnek a raktárak.