Skót rendőrhorror: kiderült a rendőrről, hogy 14 éven keresztül erőszakolt meg nőket

Egy májusban öngyilkosságot elkövető rendőr erőszakos sorozatos nemi erőszaktevő volt, aki legalább 14 éven át követett el szexuális támadásokat, és nőkkel szembeni emberölési kísérletek is fűződnek hozzá - írja a BBC.

Alan Greer rendőr első ismert áldozatát 2012-ben erőszakolta meg annak glasgow-i otthonában, miután a nő rendőrt hívott, hogy bejelentse, bűncselekmény áldozata lett. A nő tavaly év végén jelentette a szexuális támadást, ami a skót rendőrség történetének egyik legnagyobb korrupcióellenes nyomozását indította el.

Alan Greer Fotó: Police Scotland/Facebook

A nyomozók eddig további nyolc áldozatot azonosítottak, közülük öten szexmunkások voltak, Greer szolgálati idején kívül támadt rájuk. Az is kiderült, hogy Greer rendőri pályafutása során több száz prostituált szolgáltatásait vette igénybe. A hatóságok arra számítanak, hogy további áldozatait is sikerül azonosítani.

Greer 1978-ban született Ausztráliában, majd hatéves korában költözött az Egyesült Királyságba. 2009-ben csatlakozott a rendőrséghez, 17 évnyi, látszólag kifogástalan szolgálati múlttal rendelkezett. Pályafutása elején egyenruhás járőrként dolgozott Glasgow-ban, majd 2016 körül egy rendőri kiképző központba került oktatónak. A BBC szerint családja és kollégái semmit sem tudtak kettős életéről, a rendőrség vezetői azt állítják, hogy korábban semmi nem utalt Greer bűncselekményeire. A nyomozás onnan indult, hogy tavaly év végén egy harmincas évei végén járó nő besétált egy glasgow-i rendőrőrsre, hogy bejelentsen egy bűncselekményt. Némi vonakodás után elmondta, hogy 2012-ben egy otthonánál történt rendbontást próbált bejelenteni, ami miatt egyenruhás rendőrök érkeztek a lakásához. Elmondása szerint a rendőrök felvették a vallomását, majd távoztak. Néhány órával később azonban egyikük egyedül visszatért, majd megerőszakolta.

Az ügyet a korrupcióellenes egységhez került, amelynek a nő hivatalos tanúvallomást tett, ennek alapján sikerült azonosítani a 2012-es segélyhívását, valamint azokat a rendőröket, akik akkor a helyszínre érkeztek. A nyomozók megállapították, hogy a támadást követő hetekben az egyik rendőr ismételten megnyitotta a nő ügyének fájlját a rendőrségi számítógépes rendszerben, feltehetően azért, hogy ellenőrizze, tett-e újabb bejelentést arról, ami később aznap történt vele.

A korrupcióellenes nyomozók ezután kezdték vizsgálni Greert, és megszerezték a mobilszámát, amely korábban nem szerepelt a személyzeti nyilvántartásában, rendőrség ugyanis csak az otthoni számát tartotta nyilván. A mobilszámot lefuttatták az adatbázisokban, ahol egyetlen bejegyzést találtak 2018-ból, egy glasgow-i szexmunkástól, aki azt jelezte, hogy a telefonszám tulajdonosa erőszakos. Ez jogalapot adott arra, hogy a nyomozók figyelemmel kísérjék, mit csinál Greer a rendőrségi számítógépes rendszerekben. Ekkor fedezték fel, hogy Greer egy olyan telefonszámhoz kapcsolódó panasz nyomait keresi, amelyről a nyomozók megállapították, hogy egy glasgow-i szexmunkásé. Ez áttörést jelentett, mivel a gyanúsított ugyanazt a mintázatot ismételte meg, mint 2012-ben.

Végül idén áprilisban a rendőrök rajtaütöttek Greer családi házán. A férfit láthatóan megdöbbentette, hogy a 2012-es nemi erőszak gyanúja miatt őrizetbe vették. Hét mobiltelefont és egy laptopot foglaltak le. Nem hallgatták ki, csak felfüggesztették szolgálati jogviszonyát, majd a további nyomozás idejére szabadon bocsátották.

Csak akkor kezdett kirajzolódni Greer bűncselekményeinek mértéke, amikor a nyomozók átvizsgálták a telefonjait, és több ezer, szexuális tartalmú videót és fényképet találtak, amelyekből kiderült, hogy Greer rendőri pályafutása során több száz prostituált szolgáltatásait vette igénybe. A nyomozók még az adatok felét sem dolgozták fel, de már most azonosítottak öt szexmunkást, akiket súlyos szexuális erőszak ért.

Amint kiderült, hogy Greer sorozatos bűncselekményeket követett el, a szociális munkások a helyi rendőrség kíséretében felkeresték a férfi otthonát, hogy meggyőződjenek a családja biztonságáról. Greer másnap öngyilkos lett.

A BBC információi szerint, ha Greer még életben lenne, a rendőrség egyes esetekben emberölési kísérlet miatt is vádat emelt volna ellene, annyira erőszakos volt. További három áldozatot is azonosítottak, köztük két rendőrnőt, akikről Greer a kiképzés során engedély nélkül készített felvételeket.