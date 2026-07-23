Skót rendőrhorror: kiderült a rendőrről, hogy 14 éven keresztül erőszakolt meg nőket

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Egy májusban öngyilkosságot elkövető rendőr erőszakos sorozatos nemi erőszaktevő volt, aki legalább 14 éven át követett el szexuális támadásokat, és nőkkel szembeni emberölési kísérletek is fűződnek hozzá - írja a BBC.

Alan Greer rendőr első ismert áldozatát 2012-ben erőszakolta meg annak glasgow-i otthonában, miután a nő rendőrt hívott, hogy bejelentse, bűncselekmény áldozata lett. A nő tavaly év végén jelentette a szexuális támadást, ami a skót rendőrség történetének egyik legnagyobb korrupcióellenes nyomozását indította el.

Alan Greer
Fotó: Police Scotland/Facebook

A nyomozók eddig további nyolc áldozatot azonosítottak, közülük öten szexmunkások voltak, Greer szolgálati idején kívül támadt rájuk. Az is kiderült, hogy Greer rendőri pályafutása során több száz prostituált szolgáltatásait vette igénybe. A hatóságok arra számítanak, hogy további áldozatait is sikerül azonosítani.

Greer 1978-ban született Ausztráliában, majd hatéves korában költözött az Egyesült Királyságba. 2009-ben csatlakozott a rendőrséghez, 17 évnyi, látszólag kifogástalan szolgálati múlttal rendelkezett. Pályafutása elején egyenruhás járőrként dolgozott Glasgow-ban, majd 2016 körül egy rendőri kiképző központba került oktatónak. A BBC szerint családja és kollégái semmit sem tudtak kettős életéről, a rendőrség vezetői azt állítják, hogy korábban semmi nem utalt Greer bűncselekményeire.A nyomozás onnan indult, hogy tavaly év végén egy harmincas évei végén járó nő besétált egy glasgow-i rendőrőrsre, hogy bejelentsen egy bűncselekményt. Némi vonakodás után elmondta, hogy 2012-ben egy otthonánál történt rendbontást próbált bejelenteni, ami miatt egyenruhás rendőrök érkeztek a lakásához. Elmondása szerint a rendőrök felvették a vallomását, majd távoztak. Néhány órával később azonban egyikük egyedül visszatért, majd megerőszakolta.

Az ügyet a korrupcióellenes egységhez került, amelynek a nő hivatalos tanúvallomást tett, ennek alapján sikerült azonosítani a 2012-es segélyhívását, valamint azokat a rendőröket, akik akkor a helyszínre érkeztek. A nyomozók megállapították, hogy a támadást követő hetekben az egyik rendőr ismételten megnyitotta a nő ügyének fájlját a rendőrségi számítógépes rendszerben, feltehetően azért, hogy ellenőrizze, tett-e újabb bejelentést arról, ami később aznap történt vele.

A korrupcióellenes nyomozók ezután kezdték vizsgálni Greert, és megszerezték a mobilszámát, amely korábban nem szerepelt a személyzeti nyilvántartásában, rendőrség ugyanis csak az otthoni számát tartotta nyilván. A mobilszámot lefuttatták az adatbázisokban, ahol egyetlen bejegyzést találtak 2018-ból, egy glasgow-i szexmunkástól, aki azt jelezte, hogy a telefonszám tulajdonosa erőszakos. Ez jogalapot adott arra, hogy a nyomozók figyelemmel kísérjék, mit csinál Greer a rendőrségi számítógépes rendszerekben. Ekkor fedezték fel, hogy Greer egy olyan telefonszámhoz kapcsolódó panasz nyomait keresi, amelyről a nyomozók megállapították, hogy egy glasgow-i szexmunkásé. Ez áttörést jelentett, mivel a gyanúsított ugyanazt a mintázatot ismételte meg, mint 2012-ben.

Végül idén áprilisban a rendőrök rajtaütöttek Greer családi házán. A férfit láthatóan megdöbbentette, hogy a 2012-es nemi erőszak gyanúja miatt őrizetbe vették. Hét mobiltelefont és egy laptopot foglaltak le. Nem hallgatták ki, csak felfüggesztették szolgálati jogviszonyát, majd a további nyomozás idejére szabadon bocsátották.

Csak akkor kezdett kirajzolódni Greer bűncselekményeinek mértéke, amikor a nyomozók átvizsgálták a telefonjait, és több ezer, szexuális tartalmú videót és fényképet találtak, amelyekből kiderült, hogy Greer rendőri pályafutása során több száz prostituált szolgáltatásait vette igénybe. A nyomozók még az adatok felét sem dolgozták fel, de már most azonosítottak öt szexmunkást, akiket súlyos szexuális erőszak ért.

Amint kiderült, hogy Greer sorozatos bűncselekményeket követett el, a szociális munkások a helyi rendőrség kíséretében felkeresték a férfi otthonát, hogy meggyőződjenek a családja biztonságáról. Greer másnap öngyilkos lett.

A BBC információi szerint, ha Greer még életben lenne, a rendőrség egyes esetekben emberölési kísérlet miatt is vádat emelt volna ellene, annyira erőszakos volt. További három áldozatot is azonosítottak, köztük két rendőrnőt, akikről Greer a kiképzés során engedély nélkül készített felvételeket.

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