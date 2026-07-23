Szeptember 1-jétől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket

„Döntött a kormány: ahogy vállaltuk, szeptember 1-től áfamentessé tesszük a vényköteles gyógyszereket.”

– jelentette be Magyar Péter Facebook-oldalán.

Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs alá tartoztak - függetlenül attól, hogy a készítmény társadalombiztosítási támogatásban részesül-e -, szemben a 27 százalékos általános áfakulccsal.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Korábban a parlamentben feszült vita kerekedett a gyógyszerek áfájáról (is). A korábbi egészségügyi államtitkár, Takács Péter azért kritizálta a kormányt, mert a Tisza Párt a kampányban az összes gyógyszer áfájának eltörlését ígérte, de nem tettek semmit ezért. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint viszont a vényköteles gyógyszerek áfamentességét ígérték. Hegedűs nyilatkozata szerint a vényköteles gyógyszerek áfamentesítése 7 milliárd forintba kerül majd.