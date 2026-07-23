Túrázás közben a szakadékba zuhant és meghalt egy 18 éves magyar Ausztriában

Az Innsbruck feletti Nordkette-hegységben túrázott egy háromfős magyar társaság, az útvonalunkon egy applikáció segítségével haladtak. Egy meredek emelkedőhöz érve elromlott az alkalmazás, ennek ellenére folytatták útjukat, csak már nem a kijelölt útvonalon. A 2480 méteres csúcs helyett egy 2300 méteren lévő fennsíkon találták magukat, ahol végül a visszafordulás mellett döntöttek.

Fotó: LANSARD GILLES / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Ereszkedés közben azonban egyikük, egy 18 éves fiú egy 150-200 méteres sziklás szakadékba zuhant. Egyik társa egyből a mentőket hívta, a másik pedig lemászott hozzá, de a balesetet szenvedett fiú már nem mutatott életjeleket. A mentőhelikopter orvosa is már csak a halál beálltát tudta megállapítani. (Tirol.orf.at)