A Westminster hídnak ütközött egy rendőrségi hajó Londonban, fegyveres rendőrök estek a vízbe

London központjában, a Temzén átívelő Westminster hídnak ütközött a brit folyami rendőrség egyik hajója. Több fegyveres rendőr is a vízbe esett, szemtanúk szerint 10 perc után mentették ki őket a folyóból. Az eseményeket az ott tartózkodó tömeg a hídról figyelte, őket egy idő után leparancsolták a hídról. Egyelőre nem lehet tudni, hogy mi okozta a balesetet, amiről az egyik szemtanú azt mondta, hogy hirtelen egy durranást hallott, aztán három ember a vízbe repült. Úgy tudja, hogy az egyik ember súlyosan megsérült. (BBC)