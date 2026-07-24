Annyira alacsony a Duna vízállása, hogy a szállodahajók nem tudnak eljutni Budapestre

Szállodahajók a Dunán Fotó: Markus Lange/robertharding

Annyira alacsony a Duna vízállása, hogy a szállódahajók nem tudnak eljutni Budapestre, Komáromban torlódások vannak a vízen – derül ki az RTL Híradó riportjából. A turistákat buszokkal viszik a fővárosba.

A Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól azt írták az RTL megkeresésére, hogy Komáromnál jelenleg hét hajó várakozik. Ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol sem a teher-, sem a személyszállító hajók nem tudnak továbbmenni, és Budapesten is korlátozásokat vezettek be.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a komáromi mérőpontnál 10 centiméter a vízállás, a fővárosban pedig 47 centi. Legutóbb július 17-én volt újabb óriási negatív vízállásrekord Bajánál.