„Büdös kurva anyádat te mocskos féreg! Ez a mi álláspontunk. Takarodj a liberális mocskos kurva anyádba” – írja Orbán Viktor igeforrása Németh Zsoltról a 444-nek adott interjúja után

A Vadhajtások, Orbán Viktor második igeforrása, szemlézte a 444 tusványosi interjúját Németh Zsolttal, amelyben a fideszes politikus arról beszélt, próbálják meggyőzni Orbán Viktor, hogy szükség van az atlantista félfordulatra.
A Vadhajtások oldalán lehet kommentelni a cikkek alatt, a top kommentet az oldal ki is emelte, ami nem véletlen, ugyanis a Szerkesztőség, azaz maga a Vadhajtások a szerző.
„Büdös kurva anyádat te mocskos féreg! Ez a mi álláspontunk. Takarodj a liberális mocskos kurva anyádba” – írják a kommentben Németh Zsoltról.
A fideszes országgyűlési képviselő interjúnkban így érvel:
„Az Európai Unióval kapcsolatban differenciált álláspontra van szükség. Nem biztos, hogy Orbán Viktoron múlik majd, hogy világos legyen, és megerősödjön a kép, hogy mi egy európai elkötelezettségű párt vagyunk. A beállítás, hogy Európa vagy Oroszország, nagyon sok embert a Tisza irányába hajtott a választáson. Bár Európát másként közelítjük meg, mint adott esetben a Tisza Párt, európai elkötelezettségűek vagyunk. Ez viszont nem jött át. Az elkövetkezendő időszak fontos feladata, hogy hiteles legyen az európai elkötelezettségünk”.
A Vadhajtások a horogkeresztes zászló előtt karlendítő, náci Bede Zsolt online portálja. 2024 áprilisban hosszú cikkben írtunk arról, mit lehet tudni a szélsőjobboldali, rasszista, gyűlölködő honlapról.
„Van, a korábban bennünket támogató jobbközép, vagy mérsékeltebb sajtó, mondjuk ez az Indamédia, azt hiszem így hívják ezt a világot, Tv2, Index, ilyenek, Mandiner. Ezek most ellenzékbe kerültek, polgári, kritikus médiavilágnak néznek ki, de még keresik a hangjukat. Ha nincs meg a saját hangjuk, akkor hogy akarnak velem beszélni” – mondta Orbán arról, miért Dopeman podcastjába ment be nyilatkozni.
Egy nyilvánvalóan uszító gyűlölet-bűncselekmény miatt tettünk feljelentést 5 éve. Többször is lepattantunk, mostanra már végleg. Bede Zsolt több ügyben is elszámoltathatatlannak látszik.
A Fidesz parlamenti képviselője szerint a jogállamiság védelme miatt lobbiznak az amerikaiaknál, és ez más, mint amikor a Fidesz által támadott ellenzéki pártok lobbiztak külföldön.