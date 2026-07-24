Egy nappal azután, hogy leköpték Magyar Pétert a Nyugatiban, már át is vette a személyi védelmét a TEK

Magyar Péter Vitézy Dáviddal együtt sétált a Nyugati pályaudvaron szerdán reggel, miközben kamerák vették őket, ugyanis épp sajtótájékoztatót tartottak a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervről. Séta közben egy idős férfi lépett oda hozzájuk, valami olyasmit mondott, hogy „...ide merészelt jönni...”, majd köpött egyet Magyar Péter felé. Ezt azonban csak hallani lehet, az úr ugyanis a köpés pillanatában épp Vitézy Dávid háta mögött állt.

Fotó: YouTube

A köpésre Magyar Péter annyit reagált: „Jó egészséget!”, illetve közölte azt is, hogy nem tesz feljelentést. Más viszont megtette (többek közt a feljelentéseiről ismert Tényi István), így a rendőrség a beérkezett feljelentéseket becsületsértés vétség gyanúja miatt megküldte az illetékes ügyészségnek.

A csütörtöki kormányszóvivői sajtótájékoztatón Magyar Péter az esettel kapcsolatban azt mondta, ő maga kérte a biztonsági emberektől, hogy hagyjanak neki teret, hogy aki akar, az odaléphessen hozzá, illetve azt is elárulta:

„Sokszor a gyerekeimmel járok a városban személyi biztonsági védelem nélkül.”

A 24.hu azt írja, alig egy nappal a köpés után már nem a Készenléti Rendőrség látja el a miniszterelnök személyi védelmét.

Az ORFK csütörtökön még azt válaszolta az RTL híradónak, hogy nem tervezik a miniszterelnök védelmének megerősítését, csakhogy a feladat időközben már elkerült a rendőrségtől, méghozzá a TEK-hez.

A lap kérdéseire a Belügyminisztérium válaszolt többek közt azt írták, hogy a rendvédelmi szerveknél a kormány döntésének megfelelően nemsokára átalakulás kezdődik, annak érdekében pedig, hogy az erről szóló jogszabály életbe lépése után azonnal el tudjanak kezdődni a gyakorlati lépések, már most folyamatosak az egyeztetések köztük. Majd azzal folytatták:

„A tervezet szerint a személyi védelem teljes egészében az ORFK középirányítása alá tartozó újjászerveződött Terrorelhárítási Központ feladata lesz. Ezek a változások az átalakításról szóló jogszabály kihirdetése után léphetnek majd életbe.”

A Belügyminisztérium arra nem tért ki, hogy Magyar Péter miniszterelnök személyi védelmének hirtelen átszervezése összefüggésben van-e a Nyugatiban történtekkel, azt azonban nem is tagadták, hogy átkerült a TEK-hez.

Emlékezetes: Magyar Péter május elején, még az új kormány beiktatása előtt közölte telefonon Hajdu Jánossal, a TEK azóta leváltott vezetőjével, hogy május 9-től a miniszterelnök személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el.