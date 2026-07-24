Először lőtt le drónt a román légierő az orosz–ukrán háború kezdete óta

Pénteken lelőtt egy, az ország légterébe behatoló drónt a román légierő – jelentette be Nicușor Dan román államfő.

Ez volt az első pilóta nélküli légi jármű, amit az orosz–ukrán háború kitörése óta Románia területén megsemmisítettek.

A drónt helyi idő szerint 11 óra körül egy román pilóta lőtte le egy F–16-os vadászgépről a munténiai Buzău megyében, Padina és Pogoanele települések között, lakatlan terület fölött.

Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Dan közölte: az akciót azért hajthatták végre, mert a drón lakatlan térségben repült, így a pilóta a föld irányába célozhatott anélkül, hogy bárkit veszélyeztetett volna. A román hatóságok Buzău és a szomszédos Ialomița megyében is riasztották a lakosságot az incidens miatt. A szakemberek jelenleg átvizsgálják a térséget, a további részleteket később ismertetik.

A héten találat ért egy cseppfolyósított propánt szállító hajót is a Fekete-tengeren, a román partok közelében.

A NATO- és EU-tag Románia 650 kilométeres határon osztozik Ukrajnával. Amióta Oroszország rendszeresen támadja az ukrajnai dunai kikötőket, többször is megsértették a román légteret. A román védelmi minisztérium adatai szerint orosz drónok eddig 28 alkalommal repültek be az ország légterébe, drónmaradványokat pedig 47 esetben találtak Románia területén. (via MTI)