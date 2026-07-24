Hadházy posztolta, hogy az Országgyűlési Hivatal igazgatója egy NER-es kislovag, Magyar alákommentelte, hogy nem vették állományba, Forsthoffer kiakadt

Péntek délelőtt Hadházy Ákos volt független országgyűlési képviselő a Facebookon posztolt arról:

„úgy tűnik, egy NER-es kislovag »üzletember« lett az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója. Divinyi Zsombort a kinevezésekor kiadott közlemény szerint a tízéves »állami intézménynél és civil vállalkozásnál betöltött vezető pozíciója« tette alkalmassá. ”

Hadházy többek közt arról is írt, hogy Divinyi az elmúlt években Tiborcz István köreivel együttműködve nyert el számos informatikai közbeszerzést és futtatta fel a „strómanságot vállalt”, az átvett cége pedig hatalmas megrendeléseket kapott Rogán Antaléktól.

A teljes poszt itt olvasható:

Hadházy írására szokás szerint reagált Magyar Péter miniszterelnök is, kommentben, hol máshol.

A miniszterelnök azt nem írta meg, mire alapozza sejtését, miért nem lesz állományba véve Divinyi, és hogy ennek köze van-e ahhoz, hogy Hadházy a NER-es előéletéről írt nyilvános posztot.

Arról, hogy Divinyi Zsombor lesz az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója, először Forsthoffer Ágnes házelnök számolt be még július elején, szintén Facebook-posztban. Akkor azt írta, 94-en adták le a jelentkezésüket a nyílt pályázatra, a „többkörös kiválasztási folyamatot független HR-specialisták segítették”.

FRISSÍTÉS 13:42

Forsthoffer Ágnes is reagált, az, hogy Hadházy posztjára, csak kommentből (honnan máshonnan) derült ki.

Egy kommentelő erre azt reagálta, hogy Hadházy Ákosnak igaza van, mire Forsthoffer azt kommentelte:

„Csak elfelejtette megkérdezni az érintetteket, hogy van-e miről írni. ”

A házelnöki posztját ideiglenesen köztársasági elnöki székre cselérő Forsthoffer tételesen nem reagált Hadházy állításaira, ahogy egyébként arra sem, amit Magyar Péter írt - vagyis perpillanat nem tiszta, hogy akkor mi Divinyi státusza.