Jürgen Klopp a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

Jürgen Kloppot nevezte ki pénteken a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának a német szövetség (DFB).

Klopp 2019-ben még a Liverpoollal ünnepelt. Fotó: CHRISTOF STACHE/AFP

Németország csúnyán leszerepelt a 2026-os világbajnokságon, és már a nyolcaddöntőket sem érte meg, miután tizenegyesekkel kiesett Paraguay ellen (miután a csoportkörben kikapott Ecuadortól is). Julian Nagelsmann szövetségi kapitány végül lemondott pozíciójáról, vagyis közös megegyezéssel felbontotta 2028-ig élő szerződését.

Már Nagelsmann lemondásakor felröppent a hír, hogy Klopp válthatja az edzői székben, amit hamar megerősített a DFB és Klopp is. Akkor még annyi probléma volt, hogy Kloppnak 2029-ig volt szerződése, ő vezette a Red Bull globális futballhálózatát, ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy „ideális esetben” a Red Bullnak képesnek kell lennie a helyzet kezelésére. Ez végül meg is történt.

Az 59 éves szakember 2024-ben távozott a Liverpooltól, azóta először vállalt edzői munkát. A szerződése a 2030-as világbajnokságig szól.

„Semmi más nem köt össze minket, németeket annyira, mint a válogatott. Számomra ez a különlegessége ennek a feladatnak” - fogalmazott a pénteki sajtótájékoztatón az új szakvezető. „Hálás vagyok azért, amit az elmúlt egy-másfél évben tapasztaltam és tanultam a Red Bullnál, és elsősorban a nyitottságért, amely lehetővé tette ezt a megállapodást. Alázattal és türelemmel állunk a munkához: szeretnénk egy olyan csapatot építeni, amelyben a játékosok küzdenek egymásért, élvezik a futballt, és amely mögé teljes meggyőződéssel oda tudnak állni az ország szurkolói.”

A szövetség bejelentése szerint kivásárlási díj helyett a DFB egymillió euróval támogatja a Red Bull Wings for Life nevű alapítványát. „Ez a poszt a pályafutásom csúcsa és mindent megteszek, hogy sikeresek legyünk” - fogalmazott Klopp. „Messze nem vagyok tökéletes. Még van néhány hetünk az első nemzetközi szünetig, azt hiszem, ez elég idő lesz a felkészülésre.”

A bemutatkozására szeptember 24-én, a hollandok elleni, amszterdami Nemzetek Ligája-mérkőzésen kerül sor. (MTI)