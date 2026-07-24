Kapitány István felmentette a Paks II. vezérigazgatóját

„Bejelentem: a mai napon felmentettem Jákli Gergelyt, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatóját” – írta a Facebookon Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az új vezérigazgató személyét péntek délután jelenti be.

Februárban, a Tisza programjának bemutatásakor Kapitány arról beszélt, hogy diverzifikálnák a villamosenergia- és földgázbeszerzést, és 2035-ig felszámolnák Magyarország orosz energiafüggőségét. Azt is mondta, hogy a Tisza 2040-ig megduplázná a megújuló energiaforrások részarányát, a Paks II. beruházást pedig felülvizsgálná.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója májusban azt mondta, bízik a Paks II. építésének felgyorsításában. „A Paks II. építési területén teljes gőzzel folyik a munka. Februárban öntöttük ki az első betont, idén befejezzük az első új – egyúttal a meglévő erőmű ötödik – blokk alaplemezét, és a második új blokkon is aktívan dolgozunk” – idézte akkor az MTI. Lihacsov hozzátette: a Roszatom kész alátámasztani a projekt hatékonyságát, valamint az ár és az egyéb paraméterek indokoltságát.

A Tisza győzelme után Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára azt mondta, Oroszország arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok. Peszkov hangsúlyozta, hogy a magyar nép meghozta döntését, amelyet Oroszország tiszteletben tart, Moszkva pedig érdekelt a jó kapcsolatok fenntartásában.