Kettészakadt Lengyelország legnagyobb ellenzéki pártja, a mérsékeltek nem értenek egyet az új, szélsőjobbos irányvonallal

Lengyelország legnagyobb ellenzéki pártja, a PiS (Jog és Igazságosság) kettészakadt. Nagyjából 30 képviselő a volt miniszterelnök Mateusz Morawiecki vezetésével elhagyja a jobboldali pártot, miután összekülönböztek a pártelnökkel, a lengyel politikát évtizedek óta alapjaiban meghatározó Jaroslaw Kaczynskivel azon, milyen irányba menjen tovább a PiS, amely 8 év kormányzás után 2023-ban kiesett a hatalomból. A pártot elhagyó parlamenti képviselők pontos száma egyelőre ismeretlen.

Jaroslaw Kaczynski Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

A konfliktus a párt mérsékelt és radikális szárnya között idén márciusban élesedett ki, miután a 77 éves Kaczynski bejelentette, hogy a szélsőséges Przemyslaw Czarneket jelöli a párt miniszterelnöknek a 2027-ben esedékes parlamenti választásokon. A döntésből egyértelművé vált, hogy Kaczynski a szélsőjobboldali szavazók felé szeretne nyitni, ami a gazdaságilag liberális Morawieckinek nem tetszett.

A volt miniszterelnök Morawiecki válaszul más mérsékelt párttagokkal közösen megalapította a Fejlődés Plusz nevű csoportot. A céljuk az, hogy a PiS-ből ismét jobbközép tömegpárt legyen.

Orbán Viktor és Mateusz Morawiecki (2018) Fotó: Mateusz Wlodarczyk/Mateusz Wlodarczyk via Reuters C

Kaczynskinak a csoport nagyon szúrta a szemét, a feloszlatását követelte, és hogy a tagjai írjanak alá egy szolidaritási nyilatkozatot, amelyben elkötelezik magukat a párt új irányvonala mellett. Mindkét követelését visszautasították.

A PiS 2015 és 2023 között irányította Lengyelországot. Ezalatt jelentősen átalakították a bírósági rendszert, ami miatt sok konfliktusuk volt az EU-val. A párt sokáig a Fidesz egyik legközelebbi szövetségesének számított, de az orosz-ukrán háború kitörése, és Orbán Viktor oroszbarát politikája miatt megromlott a viszonyuk. (via ORF)