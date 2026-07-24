Kirúgták a Természettudományi Múzeum, az Iparművészeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatóját

POLITIKA

Megszűnik a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum főigazgatójának munkaviszonya – közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.

A tárca közleménye szerint a döntést a kulturális háttérintézményeknél elindított átfogó intézményi átvilágítás előzte meg. A vizsgálat a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központra (MNM KK) és annak tagintézményeire is kiterjedt.

A Budavári Palota F-épülete, amelyben az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) működik.
Fotó: Jászai Csaba

Az átvilágítás eredményei alapján Zsigmond Gábor, az MNM KK elnöke kezdeményezte

  • Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója,
  • Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója – róla ebben a cikkben írtunk bővebben –,
  • valamint Cselovszki Zoltán, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója munkaviszonyának megszüntetését.

Sári Zsolt kultúráért felelős államtitkár a Facebook-oldalán azt írta, hogy a vizsgálat során meghallgatták az intézmények vezetőit, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és több tucat munkavállalót. Hangsúlyozta, hogy a minisztérium célja a dolgozók biztonságának, a kiszámítható munkakörnyezetnek és a szakmai működésnek a garantálása.

Tarr Zoltán emellett átfogó szakmai, gazdasági és etikai belső vizsgálatot rendelt el az MNM KK-nál. A minisztérium a közlemény szerint megkezdi a központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a hozzá tartozó intézmények a jövőben nagyobb szakmai önállósággal működhessenek. Azt írták, a cél egy olyan közgyűjteményi rendszer kialakítása, amely biztonságos munkakörnyezetet, szakmai autonómiát és hosszútávon fenntartható működést biztosít. A tárca ígérete szerint az átalakításba az intézményvezetőket, az érdekképviseleteket és a dolgozókat is bevonják.

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