Magyar Péter két exminiszternek is megüzente: büntetőeljárások indulhatnak ellenük a közeli jövőben

Délelőtt Hankó Balázsnak, délután Tuzson Bencének üzente meg Magyar Péter, hogy büntetőeljárások indulhatnak ellenük a közeli jövőben.

„Hankó Balázs néhány napig még megpróbálhat bebújni az általa utasított beosztottjai mögé, de a tettei következményét senki nem kerülheti el.”

„Tuzson Bence bukott igazságügyi miniszter most éppen ügyészeket, nyomozókat és bírókat fenyeget, ahelyett, hogy egy jó védőügyvédet keresne…”

A Hankó minisztériuma által intézett NKA-ügyben a közelmúltban újabb gyanúsítottak vettek őrizetbe, köztük az exminiszter volt kabinetfőnökét.

Hankó Balázs Fotó: Németh Dániel/444

Vele együtt már heten, köztük Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke van letartóztatásban. A gyanú szerint a titkos, 17 milliárdos keretből fideszes celebeket és fideszes képviselőjelöltek választás előtti kampányrendezvényét, valamint Fideszhez köthető szervezeteket támogattak.

Az ügyben nyomozók foglalták le kedden a Fidesz teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait is a párt szervereit biztosító központban.

A Fidesz közleménye szerint Magyar „így már nemcsak a Fidesz szervereinek lefoglalására ad utasítást, hanem volt kormánytagok bebörtönzésére is”.

Szerintük „a miniszterelnök önkényes eljárása, amellyel bűnüldöző hatóságoknak ad politikai utasítást, bűncselekmény, amely nem maradhat következmények nélkül”.

Tuzson Bence Fotó: Kristóf Balázs/444

A volt igazságügyi miniszter Tuzsonnak pedig azután üzent a miniszterelnök, hogy Tusványoson arról beszélt, „akik a mostani rendszernek a felépítésében részt vesznek, fel lesznek jegyezve, és előbb-utóbb felelni fognak”. Beszámolónkat a panelbeszélgetésről, ahol ez elhangzott, itt lehet elolvasni. Nem világos, Magyar Tuzson esetében pontosan milyen ügyre gondolt.